Hoa hậu H’Hen Niê: Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi tự chủ được tài chính

Từ ngày đăng quang, H’Hen Niê không ngừng đóng góp sức mình vào các hoạt động nhân văn, lan truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng. Cuối năm nay, nàng hậu đang đồng hành cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam mang đến chuỗi hội thảo hướng dẫn phụ nữ Việt Nam quản lý tài chính cá nhân.

Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi cảm thấy "chặt bị"

Từng trải qua các giai đoạn túng quẫn về tài chính như những ngày đầu xa nhà lên TP.HCM học Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, bị cướp "khoắn" sạch căn phòng trọ vốn chẳng có gì đáng giá…, H’Hen Niê hiểu rằng hạnh phúc của phụ nữ trước hết cần được xây dựng bằng cảm giác an tâm. "Có người cho rằng phụ nữ hiện đại thực dụng. Tôi cho rằng chúng tôi (phụ nữ) chỉ trở nên thực tế hơn. Bởi nghĩ đến vấn đề tài chính, phụ nữ không chỉ vun vén để đáp ứng cảm giác an toàn cho chính mình mà còn để đảm bảo nhu cầu học hành của con cái về sau, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của ba mẹ ngày càng lớn tuổi… Sự thực tế trong nhu cầu an tâm tài chính của phụ nữ, suy cho cùng cũng để chăm sóc những người yêu thương, và bảo vệ sự tự trọng, tự tôn của chính mình", nàng hoa hậu đã truyền cảm hứng vươn lên cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam trải lòng.

Thực chất, kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, không như đàn ông, phụ nữ vốn không quá quan tâm đến việc cạnh tranh sinh lời. Khái niệm đầu tư của những người chị, người mẹ chính là đầu tư cho sự ổn định của bản thân, gia đình và chuẩn bị cho những tình huống xấu. Hơn tất cả, tự chủ tài chính là nền tảng giúp phụ nữ làm chủ cuộc đời, tiếp thêm cho họ niềm tin vào bản thân và mạnh dạn tháo xuống mọi gánh nặng định kiến.

Tự chủ tài chính giúp phụ nữ cảm thấy an toàn

Ngoài ra, một điều tra của SunTrust Bank năm 2015 đã cho thấy các vấn đề tiền bạc và bất đồng trong quản lý tài chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các khủng hoảng hôn nhân. Nhiều chuyên gia tin rằng, nếu phụ nữ có năng lực quản lý và tự chủ tài chính không thua kém chồng, những mâu thuẫn hôn nhân có thể sẽ giảm bớt.

Như vậy, rõ ràng, đối với những phụ nữ trẻ như H’Hen Niê hay những người đàn bà đã lập gia đình, quản lý tài chính là một kỹ năng cần có để xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Đó chính là lý do khiến H’Hen Niê giữa hàng trăm hoạt động vẫn chọn đồng hành cùng Sun Life để hướng dẫn phụ nữ các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cơ bản.

H’Hen Niê kêu gọi cùng chọn mặt trời

Không dừng lại ở hoạt động này, trong vai trò đại sứ thương hiệu của Sun Life Việt Nam, Hoa hậu H’Hen Niê sẽ tham gia vào chuỗi hoạt động vì cộng đồng mang tên "Tôi chọn mặt trời – Vì tương lai tươi sáng" - bao gồm các dự án khác giúp góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng như Giải chạy bộ thường niên "Khởi đầu tỏa sáng – Resolution Run" hướng đến cổ động lối sống lành mạnh nhằm phòng ngừa bệnh đái tháo đường, dự án "Sống khỏe mạnh hơn - Lắp đặt trụ bóng rổ" cho các trường học trên toàn quốc để xây dựng thói quen tập thể thao rèn sức khỏe cho các em học sinh.

Ông Larry Madge, Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam cho biết: "Chúng tôi nhận thấy Hoa hậu H’Hen Niê chính là gương mặt phù hợp để cùng Sun Life Việt Nam lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Hoa hậu H’Hen Niê đang tham gia vào các dự án thúc đẩy cộng đồng xây dựng thói quen sống lành mạnh, qua đó, nâng cao sức khỏe, cũng như các dự án giúp trang bị kiến thức về quản lý tài chính thông minh cùng Sun Life Việt Nam."

H’Hen Niê và ông Larry Madge, Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam khởi động các dự án vì cộng đồng.

