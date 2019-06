"Hồ sơ cá nhân" kiểu con nhà người ta của Mai Tài Phến - mỹ nam kém 10 tuổi hẹn hò Mỹ Tâm: Học vấn thuộc hàng top, sở hữu body 6 múi lại thêm lúm đồng tiền ăn điểm

Từ sau thông tin Mai Tài Phến - Mỹ Tâm hẹn hò với nhau xôn xao cộng đồng mạng thì mọi thông tin về chàng trai sinh năm 1991 đều là chủ đề quan tâm trên mạng xã hội.

Cái tên Mai Tài Phến bỗng dưng hot hơn bao giờ hết, còn hơn cả thời điểm anh chàng gây bão với "Em gái mưa" cùng Hương Tràm và "Đừng hỏi em" và sau này là phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh".

Mai Tài Phến là ai??



Mai Tài Phến sinh năm 1991 ở Bạc Liêu. Thời gian đầu mới "xuất đạo" mọi người đều rất tò mò với cái tên của Mai Tài Phến. Cái tên nghe lạ và đặc biệt này của anh chàng từng là chủ đề quan tâm của fan hâm mộ

Chính vì thế, anh chàng từng giải thích với fan hâm mộ về cái tên đặc biệt này. Mai Tài Phến cho biết, anh là người gốc Hoa. Sau khi chào đời, Tài Phến được gia đình đặt cho cái tên là Mai Đại Bình, trong giấy khai sinh của anh cũng mang tên là Mai Đại Bình.

Trong tiếng Hoa, Đại Bình cũng có nghĩa là Tài Phến nên khi ở nhà gia đình rất hay gọi anh là Tài Phến thay vì Đại Bình. Sau này, khi gia nhập showbiz, anh cũng lấy nghệ danh là Tài Phến. Cũng chính nhờ cái tên này, Mai Tài Phến nhận được nhiều hơn sự quan tâm của người hâm mộ.

Mai Tài Phến sinh ra trong một gia đình làm nghề kinh doanh ở Bạc Liêu. Gia đình anh có tiềm lực kinh tế ổn định khiến cuộc sống của Mai Tài Phến trôi qua không mấy khó khăn. Nhiều người còn nói đùa rằng Mai Tài Phến chính là phiên bản "công tử Bạc Liêu" ngoài đời thật.

Điều Mai Tài Phến thiếu thốn nhất có lẽ là thời gian ở bên cạnh gia đình, người thân của mình. Từ khi Mai Tài Phến 2 tuổi anh đã được bố mẹ gửi xuống Cà Mau học vì cho rằng môi trường học tập ở đây tốt hơn tại Bạc Liêu. Từ đó đến bây giờ chưa khi nào anh có cơ hội ở nhà với cha mẹ quá 3 tháng.

Mặc dù xa bố mẹ từ nhỏ nhưng Mai Tài Phến chưa từng làm người lớn phải phiền lòng bởi thành tích học tập vô cùng nổi bật của mình.



Tốt nghiệp cấp 3, Mai Tài Phến dự định thi vào ngành Kiến trúc để theo đuổi nghề xây dựng theo gia đình định hướng. Tuy nhiên, Mai Tài Phến nhận thấy mình không hề yêu thích lĩnh vực này nên quyết định thi nộp đơn vào và học tại trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM

Chia sẻ về chuyện này, Mai Tài Phến từng tâm sự: "Thật sự lúc đó, tôi vẫn chưa nghĩ được gì. Tôi mua hồ sơ về để khoảng 2 – 3 ngày mới điền thông tin vào. Khi đi đến nơi nộp hồ sơ lại là giờ cuối cùng, ngày cuối cùng trong thời hạn trường tuyển sinh. Tôi vừa nộp hồ sơ xong là người nhận chốt cửa, khóa lại luôn. Đó đúng là cái duyên".

Diễn viên trẻ thực lực, có cả "sắc" lẫn "hương"



Sở hữu khuôn mặt đậm chất điện ảnh cùng ngoại hình nổi bật nhưng sự nghiệp của Mai Tài Phến không phải thuận lợi ngay từ đầu.

Tốt nghiệp loại giỏi ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM nhưng điều này không phải là "bảo chứng" giúp Mai Tài Phến nổi tiếng trong giới showbiz. Có thời gian dài, Mai Tài Phến loay hoay với sự nghiệp và con đường tương lai.

Anh chia sẻ: "Tôi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh cũng thuộc loại giỏi, nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Tôi nghĩ mình có năng lực tuy nhiên thời gian đầu tôi chỉ đi phụ diễn".

Sau 2 năm ở nhà ngẫm nghĩ về con đường tiếp theo của bản thân, Mai Tài Phến xác định bản thân phải thay đổi để chứng tỏ mình. Dù anh có năng lực đến thế nào nhưng nếu không được thể hiện, chẳng ai hay biết cũng sẽ mãi không thể nào được ai biết đến.

Cũng từ đó, Mai Tài Phến quyết định làm mới mình, tham gia gameshow và các cuộc thi để chứng tỏ bản thân.

"Thầy giáo mưa" Mai Tài Phến.

Thành tựu nổi bật của Mai Tài Phến được nhắc đến đầu tiên có lẽ là giải nhất cuộc thi Gương mặt điện ảnh năm 2017. Với khả năng diễn xuất của mình, Mai Tài Phến đã nhận được 3 điểm 10 tuyệt đối từ ban giám khảo.

Tất nhiên, giải thưởng này chưa thể mang đến cho Mai Tài Phến sự nổi tiếng ngay nhưng đã mang đến cho anh sự tự tin rằng rốt cuộc mọi người cũng đã ghi nhận khả năng của mình. Từ đó, Mai Tài Phến dám thử, dám làm hơn.

Cặp đôi "Đừng hỏi em"

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong "Chị trợ lý của anh"

Cái tên Mai Tài Phến bắt đầu nhận được sự chú ý khi tham gia 2 MV ca nhạc cùng Hương Tràm và Mỹ Tâm và nổi đình nổi đám với bộ phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh". Khả năng diễn xuất của anh chàng không cần phải nghi ngờ khi Mai Tài Phến đã chứng minh được mình là người được đào tạo bài bản.

Truyền thông khi ấy khẳng định, Mai Tài Phến sở hữu đầy đủ những đặc biệt cần có để nổi tiếng đó là có cả sắc lẫn hương cộng thêm yếu tố "lạ".

Mai Tài Phến sở hữu vẻ đẹp đậm chất điện ảnh với nét lãng tử, theo kiểu cổ điển mà rất nhiều fan hâm mộ yêu thích. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao lại kết hợp thêm má lúm đồng tiền "ăn điểm" cùng nụ cười rạng rỡ khiến Mai Tài Phến "tiến thẳng" vào trái tim các fan nữ.

Không chỉ vậy, anh chàng còn khiến nhiều cô gái phản tan chảy vì thân hình nam tính, 6 múi kèm chiều cao ấn tượng của mình. Điều đặc biệt, giữa một dàn các mỹ nam chạy theo phong cách Hàn Quốc, một Mai Tài Phến chững chạc, chỉn chu nam tính bất ngờ trở thành yếu tố lạ thu hút fan hâm mộ.

Nhìn lại quá trình của mình, Mai Tài Phến cho biết anh tin rằng sự nghiệp của mình không hề có chữ "ăn may": "Tôi là người có học hành diễn xuất bài bản chứ không phải tay ngang, tôi có quá trình nhưng quá trình đó có người biết và cũng có người không biết. Nhiều người không biết sẽ nghĩ tôi may mắn, ăn may, còn những người biết chắc sẽ không hoàn toàn nghĩ như thế".