Xót xa hình ảnh người bố ngồi thất thần sau khi con gái rơi từ tầng cao chung cư tử vong thương tâm

Vụ việc đau lòng xảy ra vào lúc 6h30 phút sáng nay 26/11 tại chung cư Goldmark City, quận Bắc Từ Liêm. Theo đó vào thời gian trên, người dân sống tại toà nhà R2, chung cư Goldmark City bàng hoàng phát hiện một bé gái rơi từ tầng cao của tòa nhà xuống khu vực gần lối đi của tòa nhà. Vụ việc ngay lập tức được báo cho cơ quan chức năng.

Theo người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, sáng sớm nay bố mẹ cháu bé gọi con dậy ăn sáng để đi học, không thấy con đâu. Kiểm tra lại camera không thấy con đi ra khỏi cửa. Gia đình cũng thông báo với bảo vệ tòa nhà để hỗ trợ tìm kiếm, trong lúc đang đi tìm thì được thông báo nói dưới sân tòa nhà có nạn nhân, cả gia đình chạy xuống thì phát hiện sự thật đau lòng.

Tòa nhà R2, thuộc khu chung cư Goldmark City - nơi phát hiện thi thể bé gái.



Tại hiện trường, một cư dân sống tại toà nhà R2, chung cư Goldmark City cho biết, sau khi bảo vệ liên lạc với gia đình, có bố mẹ cháu chạy xuống. "Thấy vậy cả hai người gục ngay tại chỗ vì quá đau xót", người này cho hay.

Bố của bé gái đã không thể giấu nổi sự đau lòng. Người đàn ông ngồi thất thần bên cạnh chỗ bé gái rơi xuống, liên tục khóc không nói nên lời. Sau khi thi thể bé gái được xe cấp cứu đưa đi, người đàn ông này đã quỳ rất lâu ở phía sau xe mà không thể nói lời nào

Nhìn hình ảnh người đàn ông thất thểu ngồi dựa vào bức tường dưới sảnh chung cư, mọi người ai cũng cảm thấy đau lòng, xót xa thay.

Hình ảnh người bố thất thần sau khi con gái rơi từ tầng cao xuống đất tử vong. Ảnh Facebook.

Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, người dân sống tại toà chung cư R2, thuộc khu chung cư Golmark City vẫn chưa hết bàng hoàng.



Được biết, bé gái tử vong tên C. (11 tuổi), trong gia đình có bố mẹ và một anh trai đang học cấp 3.



Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo công an phường Phú Diễn cho biết, đây là sự việc của gia đình, về thông tin cho rằng, nguyên nhân cháu bé chết là do tự tử vì buồn chuyện bố mẹ tối qua cãi nhau và muốn ly hôn, hầu hết những người đang có mặt tại hiện trường đều cho rằng đó chỉ là thông tin nghe kể lại. Công an phường Phú Diễn chưa xác định thông tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.