Hình ảnh mới nhất về nữ diễn viên bị xuất huyết não Thúy Anh: Ngôi nhà tồi tàn, cô gái trẻ chân tay co quắp

Thúy Diễm đã đến thăm và trao số tiền ủng hộ đợt đầu tiên trị giá hơn 30 triệu đồng cho nữ diễn viên bị xuất huyết não Thúy Anh. Đây là số tiền mà bà xã Lương Thế Thành vận động quyên góp được trong 24h đồng hồ qua.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Thúy Diễm thổ lộ: "Nhìn thấy em tiều tụy thương quá! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ để cô gái có thể tiếp tục điều trị vượt qua khó khăn của cuộc đời! Để em còn được nhìn các con của mình khôn lớn, được chăm sóc cho con gái vừa chào đời của mình!"

Thúy Diễm cũng cho hay, Thúy Anh hiện tại đã bị co chân tay và chưa thể đi lại được. Bức hình Thúy Diễm đăng tải cho thấy Thúy Anh của hiện tại rất tiều tụy, bàn tay co quắp, không co duỗi được bình thường. Trong khi đó, ngôi nhà của cô không chỉ sơ sài mà còn cũ nát với mảng tường nứt ngang dọc.

Bạn diễn của Thúy Anh trong "Kén mẹ chồng" - nữ diễn viên Thân Thúy Hà - cũng gửi lời động viên tới cô gái trẻ: "Thương em quá, cầu xin cho em có sức khỏe cũng như tinh thần để vượt qua cơn bệnh, sớm phục hồi để nuôi con khôn lớn."

Nữ diễn viên Thúy Anh được biết đến qua các bộ phim Kén mẹ chồng, Những mảnh đời giông bão, Tình hoa muống biển... Hiện tại cô làm mẹ đơn thân. Em bé nhỏ 6 tháng tuổi - kết quả tình yêu giữa cô và bạn trai đã chia tay - đang được bà ngoại chăm sóc.