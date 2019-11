Hết kem trộn lại đến son trộn được rao bán tràn lan trên MXH: Kinh hãi với những tác hại khôn lường khi đôi môi bị “tẩm” đầy hóa chất độc hại!

Son trộn tràn lan ngoài thị trường, đeo mác hàng hiệu sang chảnh, mua 1 được tặng đến cả 11 cây đi kèm

Trong khi thị trường kem trộn vẫn đang ngày một rầm rộ trên những sạp hàng online, gần đây, son trộn hay son fake cũng được bày bán tràn lan. Trong nhóm kín chuyên bóc phốt làm đẹp trên facebook, rất nhiều người dùng đã tinh ý nhận ra rất nhiều người bán hàng son trộn với lời mời gọi hấp dẫn. Điều đáng nói, trong đó còn có cả những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng PR cho sản phẩm khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Mua một cây son tại đây, bạn được tặng 11 cây nữa đi kèm.

Chia sẻ trên nhóm kín, một người dùng cho biết, chủ cửa hàng quảng cáo mua một son môi được tặng 11 cây son đi kèm nhân dịp sale vào ngày lễ độc thân 11/11. Chưa dừng lại ở đó, chủ shop còn cho biết, người mua có thể thoải mái check code để xem hàng thật hay hàng giả. Chỉ thêm thông tin này thôi đủ để thấy tình trạng son fake, son trộn hiện nay cũng đeo mác cực tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường. Với giá rẻ giật mình, mang thương hiệu son Mac nổi tiếng mà chịu chơi đến nỗi mua 1 tặng… 11 cây son đi kèm bao giờ? Ở những mặt hàng chính hãng, nhất là mỹ phẩm của thương hiệu nổi tiếng, điều này nghe giả dối đến khó chịu.

Cũng trong nhóm kín này, một người dùng thẳng thừng bóc phốt một cửa hàng bán son trộn. Đăng bài vào lúc đêm khuya, chủ cửa hàng cho biết shop quyết định chơi lớn khi sale cả set son 12 cây son mang thương hiệu Chanel dạng sáp lì với giá chỉ 170.000 đồng/ thỏi.

Để cận thẩn hơn cho việc quảng cáo giá rẻ, chủ cửa hàng không quên nhấn mạnh sẽ "hoàn tiền 100% cho khách không hài lòng khi nhận hàng", rồi mục đích "bán lấy tương tác vui vẻ thôi nên là không bán hàng loại xấu được", "cam đoan son lên môi không gây khô môi, màu chuẩn căng đét, cả set siêu đẹp xịn sang như này mà bỏ qua thì hơi phí". Và chốt lại là "hàng có sẵn tại biên giới, đặt là về ngay trong 5-6 ngày". Nghe đến đây thì chắc hẳn nhiều người cảm thấy hú vía cho tình trạng son trộn, son fake, son kém chất lượng thế nào rồi.

Đây chỉ là một vài ví dụ được ghi nhận về tình hình son trộn, son kém chất lượng… hiện nay. Điều đáng nói là có cầu thì mới có cung, vẫn có rất nhiều người vì ham rẻ, cả tin vẫn đâm đầu vào mua những loại son này mà không lường trước những tác hại đáng tiếc.

Hậu quả khôn lường của việc sử dụng son trộn, son fake, son không rõ nguồn gốc xuất xứ

Theo BS thẩm mỹ da liễu Nguyễn Xuân Quang (trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện thẩm mỹ Quốc tế Hà Nội), thông thường những loại son môi càng rực rỡ, càng lâu phai thường có những thành phần hóa học giúp bám, ngấm màu lâu trên da. Nhất là khi những loại son môi làm giả, kém chất lượng này có giá quá rẻ thì có thể khiến giới chuyên gia đưa ra nhiều dự đoán không tốt về những thành phần tạo ra nó.

"Son môi càng rực rỡ, càng lâu phai có khả năng sử dụng chì oxit. Màu bám càng lâu thì độc tính càng cao, khả năng gây tổn hại cho sức khỏe của chị em càng trở nên đáng sợ. Thông thường, những loại son màu đậm có độ chì cao hơn hẳn, trong khi đó, son môi màu đậm lại là sản phẩm được chị em châu Á ưa chuộng hơn hẳn", BS Quang khẳng định.

Ngoài ra, chuyên gia cũng cho biết thêm, hàm lượng chì cao trong son môi có thể gây ra các bệnh cao huyết áp, đau khớp, suy giảm trí nhớ. Bởi độ rực rỡ và bền màu, nhiều chị em đang sử dụng son môi lạm dụng. Sự lạm dụng này đồng nghĩa với việc chì tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều hơn và thải trừ độc chì ra ngoài cơ thể lại vô cùng chậm chạp. Chưa hết, những loại son có độ bám cao đều chứa nhiều chất Propylen glycol, gây ảnh hưởng không tốt cho não, gan, thận và là độc tố gây ung thư.

Lượng chì có trong các loại mỹ phẩm còn có thể khiến IQ giảm đi, dù son môi có lượng chì thấp nhất. Công ty tư vấn về an toàn Underwriters Laboratories của Mỹ đã tiến hành phân tích thành phần hóa chất trong 22 sản phẩm son môi phổ biển ở nước này. Kết quả cho thấy rằng 12/22 (chiếm khoảng 55%) sản phẩm son môi được kiểm tra chứa hàm lượng chất chì ở mức 3,22 phần triệu.

PGS.TS Phạm Duệ cho biết, nhiễm độc chì nếu xảy ra ở trẻ em sẽ để lại những hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng đến phát triển thể chất như chậm lớn, trí tuệ kém, tự kỷ, nặng nhất là mất khả năng tự phục vụ vĩnh viễn. Ở trẻ càng nhỏ, tác hại càng nặng. Trẻ có thể bị nhiễm độc chì do tiếp xúc trên da, qua hô hấp do hít thở hàng ngày từ bụi sơn chì, hơi xăng xe, qua tiêu hóa như ăn phải thực phẩm chứa nhiều thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản, ngậm đồ vật có chì…Trong đó, trẻ khi còn nằm trong nhau thai, bú sữa mẹ chứa chì thì cũng dễ dàng bị nhiễm độc chì, đặc biệt sẽ bị nặng hơn do nhạy cảm hơn cơ thể mẹ.

Không chỉ là son môi chứa chì, những loại son trộn, son kém chất lượng nói chung còn có nguy cơ cao nhiễm độc thủy ngân, thạch tín… với hậu quả để lại rất khó lường. Sử dụng son giả, son trộn… thực sự rất khó đoán bởi bạn chỉ mất một số tiền quá nhỏ để mua một thỏi son nhưng không biết phải tốn bao nhiêu tiền chữa bệnh cho những bờ môi thâm đen, viêm nhiễm ăn sâu từ môi vào trong miệng cả về trước mắt lẫn lâu dài.

Lời khuyên cho những chị em hay đánh son môi

Theo các chuyên gia, cách tốt nhất là hãy chọn loại son có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng tại các cửa hàng mỹ phẩm có uy tín, tránh mua các sản phẩm trôi nổi như son trộn, son không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Trước khi mua son, bạn cần đọc kỹ các thông tin trên loại son cần mua và chú ý thời hạn sử dụng trên son môi.

Trong quá trình sử dụng son môi không nên tiếp xúc nhiều với thức ăn, đồ uống. Tốt nhất là nên lau sạch son môi trước khi ăn uống để hạn chế tối đa nguồn chì vào cơ thể. Hạn chế tô son nhiều lần trong ngày (nhất là với dạng son màu đậm như đỏ, đỏ cam), không tô son quá đậm và nên sử dụng dung dịch tẩy trang dành cho môi sau khi trở về nhà nghỉ ngơi…

Ngoài ra, chị em phụ nữ nói riêng và tất cả mọi người nói chung nên tiến hành điều trị thải độc chì liên tục, nhiều đợt, nhiều tháng, nhiều năm.