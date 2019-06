Hết đợt nắng nóng, Hà Nội và TP.HCM sẽ có mưa giông diện rộng nhiều ngày liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật, tình hình thời tiết trong những ngày đầu tháng 6 có sự thay đổi lớn.

Theo đó, ở khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên khu vực này sẽ có mưa giông, có nơi mưa rất to. Ở các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang khả năng sẽ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Tình hình mưa gió sẽ kéo dài khoảng 2-4 ngày, sau đó nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại.

Hà Nội sẽ kết thúc những ngày nắng nóng bằng mưa rào và giông trên diện rộng.

Trong khi đó, TP.HCM nhiệt độ vẫn rất cao vào ban ngày.

Ở Hà Nội, ngay từ chiều 1/6 đã xuất hiện mưa giông trên diện rộng với lượng mưa lớn gây khó khăn cho người đi đường.

Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, đặc biệt là TP.HCM thời tiết có sự thay đổi thất thường khi nhiệt độ ban ngày rất cao, chiều thì xảy ra mưa giông trên diện rộng. Từ ngày 4-7/6, do ảnh hưởng của gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Chiều tối thì mưa giông gây ngập nhiều khu vực.

Tình hình thời tiết ở TP.HCM thay đổi thất thường.

Lượng mưa lớn tại TP.HCM sẽ khiến cho các khu vực trũng, không thoát nước kịp sẽ gây ngập cục bộ, tình trạng tắc đường, kẹt xe thường xuyên diễn ra.

Thời tiết thay đổi ngày nắng, chiều tối mưa giông cũng khiến cho sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều bệnh tật như cảm sốt sẽ phổ biến hơn.