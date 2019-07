Hết dẫn đầu top 15 thành phố tốt nhất thế giới 2019, lại được Google vinh danh: Vì sao Hội An được ưu ái đến vậy?

Đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hội An mới đây không những vượt qua những tên tuổi "gạo cội" như Paris, Tokyo, Hông Kông hay New York để nhảy cóc 8 bậc, đứng đầu trong danh sách 15 thành phố tốt nhất thế giới 2019 do Tạp chí du lịch hàng đầu Mỹ Travel and Leisure (T&L) bình chọn; mà còn chính thức trở thành địa danh cụ thể của Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử được Doodle vinh danh. Được biết Doodle chính là hình thức tôn vinh con người/địa danh/lễ kỷ niệm theo lối minh họa đặc biệt của Google.

Cụ thể, trong hôm nay, ngày 16-7 bất kỳ ai truy cập vào trang tìm kiếm Google.com.vn thì sẽ đều nhìn thấy hình ảnh minh họa của Hội An với chùa Cầu, đèn hoa đăng trên sông Hoài và những ngôi nhà cổ trên trang chủ.

Về lý do của việc đáng tự hào này, có lẽ bắt nguồn từ việc Hội An chễm chệ ngay vị trí dẫn đầu trong cuộc bình chọn top 15 thành phố tốt nhất thế giới mới gần đây do độc giả của Tạp chí Travel and Leisure bình chọn dựa trên thang điểm 100. Những cái tên xếp sau Hội An mới thực sự gây bất ngờ:

1. Hội An (Việt Nam) – 90,39 điểm

2. San Miguel de Allende (Mexico) – 90,23 điểm

3. Chiang Mai (Thái Lan) – 89,56 điểm

4. Mexico City (Mexico) – 89,3 điểm

5. Oaxaca (Mexico) – 89,16 điểm

6. Ubud (Indonesia) – 89,08 điểm

7. Tokyo (Nhật Bản) – 88,95 điểm

8. Kyoto (Nhật Bản) – 88,42 điểm

9. Florence (Italy) – 88,26 điểm

10. Udaipur (Ấn Độ) – 87,8 điểm

11. Rome (Italy) – 87,34 điểm

12. Charleston (Mỹ) – 87,04 điểm

13. Seville (Tây Ban Nha) – 86,65 điểm

14. Santa Fe (Mỹ) – 86,59 điểm

15. Bangkok (Thái Lan) – 86,52 điểm

Và ngay sau khi Top 15 thành phố tốt nhất thế giới năm 2019 được công bố, phóng viên của Tạp chí du lịch Travel and Leisure đã thực hiện chuyến thăm Hội An để tìm hiểu vì sao, cổ thị miền Trung Việt Nam này lại được khách du lịch khắp thế giới yêu thích đến vậy. Cuối cùng họ cũng đã có câu trả lời:

- Thành phố đầy hoài niệm với lối kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại đan xen. Song song đó còn có hàng loạt những khách sạn, resort, villa du lịch hạng sang chạy dọc bờ biển kéo dài đến tận thành phố Đà Nẵng.

- Ẩm thực đường phố đặc sắc, đa dạng, mỗi món ăn không chỉ ngon mà còn chứa đựng cả một câu chuyện đậm nét văn hóa bản địa.

- Người dân Hội An chân chất, thật thà, sẵn sàng giúp đỡ khách du lịch khi gặp khó khăn.

- Hội An bình yên tách bạch khỏi dòng xe đông đúc ồn ào nhờ vào việc cấm xe trong giờ cao điểm. Khách du lịch có thể tản bộ và tận hưởng nét thơ mộng trong một buổi chiều thanh bình giữa lòng phố cổ.

- Cà phê phin, nước mót và hoạt động đi xích lô dạo các con hẻm rất tình, cùng việc ngắm bình minh hay hoàng hôn ở biển An Bàng chính là "món quà quý" cho bất kỳ vị khách nào ghé thăm cổ thị này.

- Phục dựng nhiều lễ hội truyền thống đậm đà hơi thở văn hóa Việt.



- Nhiều điểm mua sắm đa dạng với các món đồ lưu niệm thú vị. Dịch vụ may đo "tốc hành" dọc hai bên đường phố cổ là trải nghiệm không thể bỏ qua.