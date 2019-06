Hè này ăn gì cho ngon miệng lại đưa cơm: Bỏ túi ngay những biến tấu độc, lạ này nhé!

Mùa hè đến, chỉ có trẻ con là háo hức vì được nghỉ hè, nhưng với những bà nội trợ, đây là thời điểm khiến họ phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để mâm cơm gia đình phải luôn ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Những món thanh đạm, món nước như: hấp, luộc, canh, lẩu… luôn được ưu tiên lựa chọn vì dễ đưa cơm. Thế nhưng, không phải ai cũng thích những món hấp, luộc vì tuy thanh mát, giải nhiệt nhưng chúng lại khá đơn điệu và nhạt.

Khó thì khó thật nhưng đối với những người mẹ, người vợ, chỉ cần chồng, con ngon miệng thì "chiêu" gì cũng có thể thử. Có những thứ tưởng không liên quan nhưng khi được kết hợp với nhau lại mang đến những kết quả ngoài sự mong đợi. Không tin, bạn cứ thử biến tấu món hấp luộc theo các gợi ý từ MAGGI mà xem, đảm bảo, bữa cơm nhà sẽ luôn ngon lành bất chấp trời nắng nóng.

Ngan hấp sả mộng mềm

Ngan om sấu, ngan giả cầy, nấu măng, xào sả ớt… đã trở nên quá quen thuộc rồi nhưng ngan hấp muối sả thì bạn biết chưa? Sự đặc biệt của món ăn này là vị mặn mòi vừa đủ của hơi muối ngấm vào thịt, mùi thơm của sả và lá chanh quyện vào thịt ngan sẽ khiến cho món ăn không có cảm giác ngấy trái lại sẽ mang đến cảm giác thanh mát và giữ được vị ngọt nguyên bản của thịt ngan.

Rải 1 lớp muối hột lên chảo, xếp những khúc sả đã cắt gọn cỡ 1 gang tay lên trên. Ngan làm sạch, khử tanh được đặt lên sau cùng. Để thêm vị thơm mát, bạn có thể rải lên 1 ít lá chanh và đậy nắp lại, cho lên bếp. Hấp cho đến khi thịt ngan vừa chín mềm, tươm mỡ.

Bí quyết để các món hấp, luộc ngon thứ nhất nằm ở độ tươi ngon của nguyên liệu và thứ 2 là nằm ở nước chấm. Món nước chấm độc đáo có thể thăng hạng cho món ăn gấp nhiều lần. Với món ngan hấp muối sả, bạn có thể thử 2 cách pha nước chấm cực ngon: nước mắm bơ đậu phộng ngọt bùi tinh tế và nước mắm me non chua thanh, bừng vị .

Cách chế biến nước mắm bơ đậu phộng

Cho tỏi băm, gừng xay nhuyễn vào chảo dầu nóng đảo đều, sau đó bỏ ớt, đường, mè trắng rang, bơ đậu phộng, nước lọc, dầu mè, giấm gạo, hạt nêm, nước mắm Hảo Hạng Maggi và nước dùng vừa đủ vào nấu sôi. Cuối cùng, cho hỗn hợp vào xay nhuyễn là xong.

Cách chế biến nước mắm me non

Me non lột vỏ, chỉ lấy cơm, ớt, tỏi, húng quế, đường, nước mắm hảo hạng Maggi đậm vị cá cơm than Phú Quốc sau đó xay nhuyễn. Vị chua nhẹ đặc biệt của me, vị thơm, chua, cay mặn hòa quyện của các nguyên liệu sẽ khiến món nước chấm chua thanh, bừng vị. Đây sẽ là một gợi ý rất tuyệt cho món ngan hấp sả của bạn thêm đặc biệt đấy.

Hải sản Sauna

Ăn hải sản mùa hè thì ngon miễn bàn rồi. Hải sản hấp vẫn được nhiều người thích hơn so với lẩu hải sản vì giữ được vị tươi, ngon đặc trưng của từng loại. Với cách hấp thông thường cách gia đình vẫn hay làm là cho tất cả vào nồi, đổ một ít nước để nồi không bị cháy rồi đậy nắp lại, đun chín. Thế nhưng, cách này vẫn có nhược điểm là làm món ăn nhanh nguội trong khi hải sản cần phải ăn lúc chín tới mới ngon. Thứ nữa, một phần hải sản xếp dưới cùng sẽ luôn bị ngậm nước vì ngập trong nước làm mất đi vị ngon.

Chỉ cần bỏ 1 lớp đá cuội dưới đáy nồi, 2 nhược điểm này hoàn toàn được khắc phục. Hơi nóng từ đá sẽ làm hải sản nhanh chín và giữ nhiệt được lâu. Những viên đá sẽ "đỡ" món ăn tách hẳn lớp nước bên dưới nồi và giúp món ăn hoàn toàn được chín bằng hơi nước, giúp lưu trọn vị ngọt tự nhiên từ hải sản.

Có rất nhiều cách để làm món nước chấm hải sản, nhưng muốn món hải sản trở nên thanh mát hơn trong mùa hè, bạn hãy thử làm món chấm: mắm sả tắc chua ngọt và mắm sốt tiêu cay thơm bừng vị.

Cách chế biến mắm sả tắc chua ngọt bừng vị

Nước mắm Hảo Hạng MAGGI, nước cốt tắc hòa với đường, thêm ít nước để cân bằng độ mặn. Sau đó cho ớt, sả, vỏ tắc vào khuấy đều. Đơn giản vậy thôi nhưng ăn tới đâu là ruột gan thanh mát tới đó đấy.

Cách chế biến mắm sốt tiêu cay thơm bừng vị

Làm nóng một ít dầu ăn trên bếp, cho hành tím, tòi băm nhuyễn vào phi cho thơm. Cho ớt sừng, ớt hiểm, ngò rí băm nhuyễn và tiêu xanh vào xào cho chín. Cuối cùng thêm đường, nước nắm Maggi chứa 70% tinh cốt cá cơm vào, đảo đều, nấu chín. Tắt bếp, để nguội và xay nhuyễn hỗn hợp, bạn sẽ có món nước chấm cực ngon để ăn kèm với hải sản rồi đấy.

