Hé lộ thông tin bất ngờ về đối tượng dùng xăng thiêu sống cả gia đình người tình

Đã 2 ngày trôi qua, nhưng những người dân tại bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc Nguyễn Văn Bình (SN 1984, trú tại tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La), đi xe taxi đến nhà chị Hà Thị H. (SN 1993, trú tại bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) tẩm xăng khiến 5 người trong gia đình thương vong.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an thị trấn Mộc Châu cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ. Về nghi can gây án, ở địa phương, Bình chưa có tiền án, tiền sự cũng không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện.

Bình vốn được xem là người có tri thức, được ăn học đàng hoàng. Với trình độ của mình, Bình đã từng công tác tại một đài truyền hình ở địa phương. Sau 1 thời gian làm việc, Bình nghỉ việc rồi chuyển sang làm nghề lái taxi.

Hiện trường vụ án.

Theo những người dân sống ở địa phương, Bình sống hòa nhập, nói chuyện dễ nghe với mọi người. Trước khi gây án, vào ngày 6/7, Bình có xảy ra mâu thuẫn với 1 nam thanh niên ở địa bàn huyện Mộc Châu do ghen tuông với chị Hà Thị H. Sự việc đã được người dân báo lên chính quyền địa phương.

Do sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, chỉ là đe dọa nhau nên Công an thị trấn Mộc Châu hẹn Bình đến trụ sợ Công an vào ngày 8/7 để làm việc. Tuy nhiên, Bình không đến trụ sở công an mà đi gây án.

Vào khoảng 6h ngày 8/7, Nguyễn Văn Bình đi xe taxi đến nhà chị Hà Thị H. Tại đây hai bên xảy ra cãi vã, Bình đã rút dao đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, lưng của chị H. khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, Bình dùng can xăng được chuẩn bị sẵn đổ ra nhà H. và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy khiến chị H. tử vong còn mẹ chị H., Bình cùng hai người con chị H. là cháu Hà Hải Y. (SN 2009) và Hà Linh G. (SN 2017) bị bỏng nặng.

Theo tìm hiểu của PV, trước kia, chị H. đã từng có một đời chồng và đã ly hôn. Về phía Bình cũng đã xây dựng gia đình nhưng 2 vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, khúc mắc. Cách đây 1 thời gian, các ban ngành địa phương đã có buổi làm việc với vợ chồng Bình để giải quyết mâu thuẫn nhưng không thành công. Sau đó, giữa chị H. và Bình nảy sinh tình cảm rồi có 1 con chung.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.