Hé lộ lý do bất ngờ khiến Đệ nhất phu nhân Mỹ hiếm khi nở nụ cười, giữ nét mặt lạnh lùng đứng cạnh ông Trump bị nhiều người chỉ trích

Bà Melania Trump thường bị công chúng đánh giá là một người lạnh lùng và cứng nhắc bởi vì bà hiếm khi nở nụ cười khi đứng cạnh chồng mình. Thậm chí khi di chuyển với Tổng thống Mỹ bà cũng giữ vẻ nghiêm nghị đôi khi là bộc lộ sự khó chịu, giận dữ.

Tuy nhiên, tất cả đều có lý do của nó. Theo cuốn "Free, Melania: The Unauthorized Biography" (tạm dịch: Tự do, Bà Melania: Cuốn tiểu sử chưa được cho phép) của tác giả Kate Bennett, nguyên nhân nằm ở chính nét văn hoá ở Slovenia, quê hương của bà Melania.

Theo đó, ở Slovenia, người ta thường không nở những nụ cười không thành thật, có nghĩa là bà Trump chỉ đang làm những gì tự nhiên nhất đối với bà. Bennett đã viết trong cuốn sách rằng: "Giữ một nụ cười trên môi chỉ để tạo hiệu ứng không phải là một việc mà bà Melania sẽ làm. Bà ấy không phải người giả tạo. Ngay cả từ trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân bà đã như vậy".

Đệ nhất phu nhân Mỹ nhiều lần lộ vẻ mặt nghiêm nghị.

Trong cuốn sách được phát hành vào ngày 3/12 vừa qua, tác giả này cho biết thêm: "Rất nhiều người hỏi tôi, 'Bà ấy làm sao vậy? Sao trông bà ấy giận dữ vậy?' khi họ nhìn thấy bà ấy không cười, đứng cạnh Trump khi ông ấy dừng lại để nói chuyện với phóng viên trên đường ra trực thăng. Thứ mà hầu hết mọi người không hiểu là gốc gác của bà Melania và đất nước nơi bà ấy sinh ra".

Bennett khẳng định rằng bà Melania Trump chỉ đơn giản là đang làm những gì bà ấy vẫn thường làm. Trên thực tế, Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng có những lúc nở nụ cười rạng rỡ. Và nhiều người đánh giá rằng, vẻ nghiêm nghị của bà cũng tạo nên nét riêng khác biệt với các Đệ nhất phu nhân Mỹ khác trước đây. Bà Melania Trump cũng là một trong những Đệ nhất phu nhân kín tiếng nhất trong lịch sử Mỹ.

Nụ cười rạng rỡ của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Nguồn: Express