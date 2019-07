Về nhà đi con: Những chuyện chưa kể về bé "Củ Gừng" và hành trình gần 2 tháng theo đoàn phim giữa trời nắng nóng đỉnh điểm

Trong tập 62 của "Về nhà đi con", Thư đã sinh non bé "Củ Gừng" do mắc phải hội chứng bong nhau non. Sự xuất hiện của em bé này đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả khi ông Luật và bà Giang hy vọng bé sẽ là sợi dây kết nối tình cảm giữa bố mẹ của mình. Đặc biệt, Thư, Vũ và "Củ Gừng" cũng đã có những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc chạm đến trái tim khán giả.

Bé Gia Hưng xuất hiện từ tập 62 của "Về nhà đi con".

Cậu bé lập tức được mệnh danh là "gương mặt vàng trong làng giải trí".

Cậu bé này ngay lập tức còn được cộng đồng mạng mệnh danh là "gương mặt vàng trong làng điện ảnh" bởi dù còn rất nhỏ nhưng đã có cơ duyên được xuất hiện trong bộ phim truyền hình ăn khách, phát vào khung giờ vàng của VTV, danh tính của diễn viên nhí này cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Theo chia sẻ của đoàn phim, bé "Củ Gừng" tên thật là Trần Hà Gia Hưng. Khi xuất hiện trong cảnh phim đầu tiên của "Về nhà đi con", Gia Hưng mới được 47 ngày tuổi và khi bộ phim đóng máy là lúc Gia Hưng tròn 3 tháng tuổi.

Cử Gừng bên dì Dương - người đã đặt cái tên đáng yêu này cho cháu trai mặc dù trên phim bé tên là Cu Bon cơ nhé!

Gia Hưng rất ngoan khi theo đoàn phim ghi hình.

Các cảnh quay có sự hiện diện của nhân vật đặc biệt này đều diễn ra với tiến độ chậm hơn, lịch quay cũng phải thay đổi theo lịch sinh hoạt của bé vì trên hết, đoàn phim luôn ưu tiên vấn đề sức khỏe của Gia Hưng. Được biết, Gia Hưng rất ngoan, không quấy khóc mà còn rất hợp tác cùng các diễn viên. Ngay cả khi ê-kíp thực hiện những cảnh quay ngoài trời vào thời điểm Hà Nội đang nắng nóng đỉnh điểm thì bé cũng rất ngoan và trộm vía không bị ốm.

Mẹ của Gia Hưng luôn có mặt ở phim trường nhưng cậu bé này cũng rất bện "mẹ Thư", gần như không bao giờ bé quấy khóc khi ở bên diễn viên Bảo Thanh. Nữ diễn viên cũng tiết lộ, bé "Củ Gừng" có những biểu cảm rất hợp ý đồ của đạo diễn, không khác diễn viên nhí chuyên nghiệp dù không cần tới 1 câu thoại nào.

Biểu cảm cực đáng yêu của Củ Gừng khiến nhiều khán giả thích thú.

Kết phim, Vũ, Thư và "Củ Gừng" sẽ trở thành một gia đình đúng nghĩa.

Trong một bức ảnh mới rò rỉ được cho là cái kết của phim, Vũ, Thư và "Củ Gừng" trở thành một gia đình thực sự. Cả nhà vô cùng vui vẻ và hạnh phúc trong một bức hình chung. Mặc dù chụp cùng cặp diễn viên đình đám nhưng "Củ Gừng" vẫn chiếm spotlight vì biểu cảm quá dễ thương và đặc biệt là mái tóc chôm chôm đầy ấn tượng.

Thực tế, trong phim "Về nhà đi con", em bé này được bố mẹ đặt tên là cu Bon. Tuy nhiên, hẳn nhiều khán giả chưa quên khi Thư mới mang thai, cô đi siêu âm về và đưa kết quả cho Dương xem. Ngay lập tức, dì Dương đã thốt lên nhìn em bé trên ảnh siêu âm giống như một củ gừng. Chính vì thế mà nhiều khán giả vẫn thích thú gọi cu Bon là "Củ Gừng" vì chi tiết đáng yêu này.