Hễ ăn no là buồn ngủ?: Câu hỏi kinh điển của chị em công sở giờ nghỉ trưa nay đã có lời giải!

Phàm làm người, ăn và ngủ chính là hai hoạt động được đánh giá là… sung sướng nhất. Tuy nhiên, khi hai cái sướng này đến cùng một lúc trong một thời điểm nhất định thì sẽ gây ra không ít rắc rối. Người hiểu rõ nhất và cụ thể nhất về cái rắc rối này chính là dân văn phòng nói chung và hội chị em công sở nói riêng.

Tất nhiên, nói có sách mách có chứng, mọi người thử nhìn xung quanh mà xem, vào thời điểm giờ nghỉ trưa, sau một “bữa tiệc” nho nhỏ với các món ăn ngon hết sảy cộng với cốc trà sữa thơm lành, trong số 10 chị em phụ nữ no nê thì có hết 6-7 người gục ngã xuống bàn hoặc lăn ra một góc nào đó ở văn phòng bất tỉnh nhân sự chỉ vì… cơn buồn ngủ chợt tràn tới.

Hậu quả, cơn buồn ngủ díp mắt sau khi ăn no hay còn được gọi là hiện tượng “căng da bụng chùng da mắt” đã khiến chị em công sở không ít lần “có lỗi” với công việc. Buồn ngủ quá mà, hoặc là dẹp hết để đi ngủ bất kể có trễ nải tiến độ hay không, hoặc là cố gắng làm việc nhưng hiệu quả đã chẳng còn như trước thời điểm no say.

Chưa kể, no xong ngủ ngay còn rất dễ gây thêm nhiều tác hại xấu đến sức khỏe của chị em công sở. Nhẹ thì béo bụng, nặng thì đau dạ dày, phù thũng mặt và chân tay. Vâng, thế mới thấy hiện tượng “căng da bụng chùng da mắt” tai hại vô cùng. Cứ nghĩ ăn no sẽ tràn ngập năng lượng để làm việc, tiếc là năng lượng đâu không thấy, chỉ thấy cơn buồn ngủ đã chực chờ níu kéo hai hàng mi.

Thôi thì sự thật đã bày ra đó nên nhân đây gửi thêm chút thông tin cũng như là cách để chị em công sở để phòng “triệu chứng ăn no buồn ngủ” như sau:

Theo Tomonori Kishino - Giáo sư Tiến sĩ chuyên ngành sức khỏe tại đại học Kyorin (Nhật Bản) cho biết, nguồn cơn của hiện tượng ăn no buồn ngủ là do sau khi ăn xong, năng lượng của con người dồn hết vào hệ tiêu hóa để giúp nó hoạt động mạnh hơn. Điều này khiến cơ thể bị phá vỡ sự cân bằng vốn có, máu lên não trở nên hao hụt gây ra mệt mỏi và dẫn đến buồn ngủ.

Giáo sư này còn tiết lộ thêm một sự thật kinh hoàng nữa có liên quan mật thiết đến câu hỏi “tại sao chị em phụ nữ lại dễ gặp hiện tượng ăn no buồn ngủ hơn cánh đàn ông?”:

Serotonin - một chất truyền dẫn thần kinh đồng thời cũng là thủ phạm chính gây nên hiện tượng buồn ngủ. Serotonin được não bộ tiết ra hết mình khi con người hấp thu quá nhiều tinh bột và thức ăn, nước uống ngọt. Trong khi thực phẩm này lại là “cạ cứng” của chị em công sở vào giờ nghỉ trưa như trà sữa, bánh ngọt, chè, bánh tráng trộn,...

Với những nguyên nhân chính bên trên có thể suy ra được, để đề phòng triệu chứng “căng da bụng chùng da mắt” vào giờ nghỉ trưa (hay bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày), chị em công sở nên thay đổi và cân khẩu phần ăn uống của mình: Hạn chế tinh bột, nói không với các món ngọt, “tẩy chay” những cốc trà sữa size L,... Thay vào đó hãy bổ sung thêm các loại thực phẩm dễ tiêu hóa như rau xanh.

Chia nhỏ bữa ăn cũng là một cách để giảm thiểu tình trạng “ăn no buồn ngủ”. Cách này sẽ giúp hệ tiêu hóa của chị em không bị áp lực phải hoạt động hết năng suất sau giờ nghỉ trưa. Một biện pháp nữa là đi bộ sau bữa ăn để tăng tuần hoàn máu, giúp dạ dày trộn thức ăn và kích thích cơ bắp, cũng như giúp não bộ tỉnh táo hơn và đặc biệt là hạn chế việc béo bụng.

Vì một ngày mai tươi sáng, công việc rạng rỡ, vóc hình xinh xắn thon gọn, chị em công sở còn chờ gì nữa mà không bài trừ triệu chứng “căng da bụng chùng da mắt” thông qua các bí kíp bên trên. Tết sắp đến rồi, mãi ăn và ngủ, tiền sao đủ xài, béo bụng sao mặc áo dài chụp hình với hoa mai, hoa đào ngày xuân?