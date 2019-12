Hậu ly hôn với nhiều lùm xùm, Gia Bảo tiếp tục lộ đoạn tin nhắn tranh cãi chuyện nợ tiền lương nhân viên

Hậu lùm xùm chuyện ly hôn với diễn viên Thanh Hiền, mới đây nghệ sĩ Gia Bảo lại tiếp tục bị tố thiếu tiền lương của nhân viên. Trong bài đăng, người này thậm chí còn chia sẻ những hình ảnh được chụp từ phần tin nhắn với Gia Bảo.

Người này bức xúc chia sẻ việc Gia Bảo mãi không chịu trả tiền công: "Đòi mãi, anh chuyển khoản cho tôi 2 triệu. Trời 2 triệu nó to như bánh xe bò ý, với một người mẹ đơn thân như tôi thì 2 triệu to quá sức to".

"Tôi chưa hiểu anh tính 1 ngày làm đó của tôi bao tiền, bộ 100k hay 200k, hay 50k à. Nó là 11h giờ tôi ngồi đó, không yêu cầu cơm trưa cũng chả yêu cầu gì, thế tính ra 10k/1h hay 5k/1h. Nó rẻ mạt hơn cả mấy em phát tờ rơi, quá rẻ ý...", người này chia sẻ thêm.

Trong đoạn tin nhắn có thể thấy, Gia Bảo liên tục dùng thái độ thiếu hòa nhã khi nói chuyện với người này. "Còn chưa nói... làm việc tào lao nha... đang nợ mọi người rất nhiều, đang cố gắng để giải quyết. Lát... sẽ chuyển", những dòng tin nhắn vô cùng cọc cằn.