Hậu "cặp kè" với Song Hye Kyo, Park Bo Gum chuẩn bị bắt tay với sao nữ của "Kí sinh trùng"

Mới đây, tờ Sports Chosun bất ngờ đưa tin nam diễn viên Park Bo Gum chuẩn bị đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình có tên Record of Youth của đài tvN.

Ngay sau thông tin được tờ Sports Chosun tiết lộ, đại diện công ty chủ quản của Park Bo Gum là Blossom Entertainment đã lên tiếng phản hồi: "Đúng là Park Bo Gum đã nhận được lời mời xuất hiện trong bộ phim. Hiện tại, anh ấy đang xem xét tích cực kịch bản của dự án truyền hình này".

Thông tin Park Bo Gum chuẩn bị quay lại màn ảnh được tiết lộ trên tờ Sport Chosun.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Record of Youth là dự án truyền hình đánh dấu sự trở lại của Park Bo Gum sau 2 năm kể từ bộ phim Encounter, đóng cặp cùng "đàn chị" Song Hye Kyo được phát hành hồi năm 2018.

Kể từ sau bộ phim Encouter, đóng cặp cùng "đàn chị" Song Hye Kyo, Park Bo Gum không tham gia bất kỳ dự án truyền hình nào.

Cũng theo tờ Sport Chosun, Record of Youth thuộc thể loại tình yêu lãng mạn, kể về câu chuyện của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi trong giới người mẫu. Dự án này sẽ do đạo diễn Ahn Gil Ho chỉ đạo sản xuất, ông là người đứng sau thành công của các bộ phim ăn khách như Khu rừng bí mật, Hồi ức Alhambra và Watcher. Bên cạnh đó, biên kịch Ha Myung Hee của phim Chuyện tình bác sĩ và Nhiệt độ tình yêu là người chấp bút cho dự án truyền hình này.

Ngoài ra, nữ diễn viên Park So Dam cũng được tiết lộ là đang đàm phán để đảm nhận vai nữ chính.

Park So Dam hiện đang trong quá trình thương thảo để tham gia dự án Record of Youth.

Nói về Park So Dam, đây không phải là cái tên quá xa lạ đối với khán giả mê phim Hàn Quốc, nhất là khi nữ diễn viên vừa đảm nhận vai cô em Ki Jung trong Kí sinh trùng vô cùng thành công và tạo được tiếng vang khắp châu Á.

Tạo hình nhân vật của Park So Dam trong phim điện ảnh Ký sinh trùng.

Với sự bùng nổ của Park So Dam và tên tuổi lừng lẫy của Park Bo Gum, Record of Youth đang là dự án truyền hình nhận được sự hiếu kì của rất nhiều khán giả. Dự kiến, Record of Youth sẽ lên sóng vào nửa năm 2020.