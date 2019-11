Hành trình mang thai đầy nước mắt của mẹ Sài Gòn: Cả thai kỳ chỉ nằm im một chỗ, cứ 1 tuần lại ra huyết 1 lần

Mang thai và sinh con là một hành trình gian và vất vả. Trong suốt 9 tháng 10 ngày đó, cơ thể người mẹ phài chịu biết bao thay đổi, thậm chí còn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Điều này cũng không ngoại lệ với chị Nguyễn Thi Ngọc Diễm, 27 tuổi (sống tại TP.HCM) khi hành trình mang thai của chị vất vả vô cùng, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Bà mẹ trẻ tâm sự: "Trước khi biết có thai là thời gian mình chuẩn bị đám cưới nên phải đi lại nhiều, mình vừa bay qua lại Thái với Singapore vừa về quê (chồng mình là người Singapore). Bác sĩ nói do mình đi nhiều quá nên bị động thai, từ lúc mình mang thai cho đến lúc sinh bé mình bị động thai 3, 4 lần và cứ cách 1-2 tuần lại bị ra huyết, kéo dài 2-3 ngày. Lúc gần 4 tháng đi siêu âm bác sĩ còn cho biết kế bên túi thai của mình có 1 cái nan, nếu nó to lên sẽ không giữ được bé, cũng may 3 tuần sau kiểm tra thì không còn nữa".

Chị Ngọc Diễm và con gái.

Đến tháng thứ 6, khi cảm thấy sức khỏe đã ổn hơn, chị Diễm có cùng chồng ra ngoài xem đất nhưng không ngờ bị công ty bất động sản lừa bỏ lại giữa đường quốc lộ. Phải đi bộ suốt 20 phút giữa trời nắng chói chang khiến chị gần như kiệt sức, tình trạng ra huyết cũng nặng hơn và chị phải nhập viện trong 10 ngày: "Khi về đến nhà mình bị ra huyết nhiều quá, các bác sĩ phải tiêm thuốc dưỡng thai và tiêm thuốc trợ phổi cho bé. Bác sĩ cũng nói mình bị thiếu máu, khi mổ có nguy cơ phải truyền máu và điều này sẽ gây ảnh hưởng đến em bé, nhưng may mắn là mình không phải truyền".

Bé An Nhiên khi mới sinh ra bị gặp nhiều vấn đề về da.

Con gái chị, bé Lee Alva An Nhiên chào đời ở tuần thứ 38 và nặng 3,2kg. Khi mới sinh ra, bé bị bong da rất nặng, cứ mỗi lần được mẹ bế là da của bé lại bong ra, rơi xuống đầy giường. Tình trạng như vậy kéo dài trong suốt 10 ngày.

Tuy bác sĩ không nói lý do nhưng theo chị Diễm có thể trong thời gian mang thai chị bị nóng trong và uống nhiều thuốc nên khiến bé An Nhiên bị như vậy. Vừa khỏi bong da thì bé lại bị chàm đầy mặt và cổ, rồi tiếp tục bị khô da, nhưng may mắn là tình trạng trên chỉ kéo dài trong 1 tháng rưỡi và hiện tại bé An Nhiên đã hồi phục hoàn toàn.

Bé An Nhiên thời điểm hiện tại.

Nhớ lại hành trình mang thai đầy gian nan, bà mẹ trẻ cho biết đây sẽ là kỷ niệm mà chị không bao giờ quên được, nhưng khi ngắm nhìn con lớn không mỗi ngày, chị Diễm như quên hết mọi mệt mỏi và thấy sự hi sinh này hoàn toàn xứng đáng.