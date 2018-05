Hàng chục thanh niên nổ súng, chém nhau loạn xạ khi đi đòi nợ

Ngày 13-5, tin từ Công an xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hàng chục thanh niên kéo đến địa bàn đòi nợ, chém nhau gây mất an ninh trật.

Hàng chục thanh niên mang theo dao kiếm, mã tấu, súng đánh chém nhau loạn xạ trên phố ở Nam Định - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 11-5, trên mạng xã hội facebook xuất hiện 1 đoạn video clip ghi lại cảnh hàng chục thanh niên cầm dao, kiếm, tuýp sắt đuổi đánh nhau loạn xạ trên đường phố. Thậm chí, clip còn ghi lại cảnh nam thanh niên nổ súng liên tục để thị uy.

Vụ việc được xác định xảy ra tại thôn Tống Xá, xã Yên Xá. Ông Nguyễn Văn Đắc, Phó Trưởng Công an xã Yên Xá xác nhận thông tin trên và cho biết sự việc xảy ra từ hôm 5-5 khi nhóm côn đồ đến xiết nợ tại gia đình ông Nguyễn Hữu M. và bà Nguyễn Thị C. (thôn Tống Xá).

Nam thanh niên 1 tay cầm súng, 1 tay cầm kiếm trong vụ hỗn chiến - Ảnh cắt từ clip

Theo ông Đắc, nhận được thông tin lực lượng chức năng đã tới hiện trường ghi nhận và báo cáo sự việc lên Công an huyện. "Khi lực lượng công an tới hiện trường, nhóm côn đồ đã vứt hung khí bỏ chạy. Công an đã thu giữ được nhiều dao, kiếm, gậy gộc..., đồng thời gia đình cũng có trích xuất camera ghi lại vụ việc để cung cấp cho công an điều tra, xử lý"- ông Đắc thông tin.

Được biết, nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là do bà Nguyễn Thị C. (vợ ông M.) có vay nợ của bà Lê Thị H. (ngụ thị trấn Lâm, huyện Ý Yên) 300 triệu đồng từ năm 2008, nhiều lần bà H. tới đòi nhưng đến nay gia đình bà C. chưa trả được.

Clip nhóm côn đồ đánh chém nhau, nổ súng gây nao loạn đường phố Nam Định

Chính vì thế, khoảng hơn 1 tháng qua, gia đình ông M. liên tục bị các nhóm côn đồ kéo tới nhà đe dọa, đập phá đồ đạc và ném chất bẩn vào nhà. Toàn bộ những lần các nhóm côn đồ tới nhà đe dọa, đập phá đều được camera nhà ông M. ghi lại.