Hàn Quốc phá đường dây làm giả giấy phép lái xe của người Việt

Sở Cảnh sát thành phố Busan cho biết, họ đã giam giữ một người đàn ông gốc Việt 28 tuổi và khởi tố 4 người khác với cáo buộc “can thiệp vào dịch vụ công và giả mạo giấy tờ”.

Theo tờ The Korea Times, cảnh sát cũng đã triệu tập 26 người Việt khác “mua” bằng lái xe Hàn Quốc thông qua đường dây nói trên.

Một góc thành phố Busan - Ảnh: Shutterstock.

Trước khi bị bắt, nhóm 5 người Việt Nam đã đăng quảng cáo trên mạng xã hội, hứa hẹn sẽ giúp các đồng hương tại Hàn Quốc nhận bằng lái xe của nước sở tại nếu họ chưa có bằng lái xe của Việt Nam hoặc gặp khó khăn trong việc nhận bằng lái xe của Hàn Quốc.

Theo quy định hiện hành, Việt Nam là một trong 136 quốc gia ký thỏa thuận với Hàn Quốc cho phép đổi ngang bằng lái xe của nhau khi công dân quốc gia đó sống tại Hàn Quốc.

Điều tra cho thấy 26 người Việt trên đã chi từ 700.000 - 1 triệu won (gần 14 - 20 triệu đồng) mỗi người cho đường dây trên. Sau đó, các đối tượng này làm giả bằng lái xe Việt Nam và gửi lại cho khách hàng.

Các khách hàng sau đó đến các trung tâm sát hạch lái xe ở Hàn Quốc để đổi giấy phép lái xe của nước này.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, đường dây còn làm giả vé máy bay về Việt Nam để khách hàng đem đến các trung tâm sát hạch nhằm nhận lại giấy phép lái xe giả của Việt Nam, rồi đưa lại nhóm này đem tiêu hủy.

Điều đáng lưu ý là vì lý do nào đó, các trung tâm sát hạch đã không thu lại các giấy phép lái xe của Hàn Quốc khi trả các giấy phép lái xe của Việt Nam cho nhóm công dân người Việt. Do vậy, ngay cả khi đã được trả lại các bằng lái xe của Việt Nam, 26 người Việt vẫn lái xe tại Hàn Quốc với bằng do nước này cấp.

Cảnh sát Hàn Quốc đang đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) mở cuộc điều tra để phát hiện thêm đồng phạm tại Việt Nam của nhóm làm giả giấy tờ trên. Cảnh sát cũng khuyến cáo Cục Đường bộ Hàn Quốc, cơ quan phụ trách quản lý giấy phép lái xe, khắc phục các lỗ hổng trong chương trình trao đổi giấy phép lái xe dành cho người nước ngoài.