Hãi hùng lời kể của cán bộ kiểm lâm bị hơn 20 lâm tặc vây chém để giải vây đồng bọn

Liên quan đến vụ một cán bộ kiểm lâm của Vườn quốc gia Yók Đôn (tỉnh Đắk Lắk) bị nhóm lâm tặc chém trọng thương khi làm nhiệm vụ, trưa 19/12, Vườn quốc gia Yók Đôn đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng để phối hợp điều tra.

Cán bộ bị kiểm lâm chém trọng thương là anh Y Thông Chỉ Byă (SN 1995, kiểm lâm viên Vườn Quốc gia Yók Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Trao đổi với PV Người lao động, anh Y Thông Chỉ Byă cho biết, ngày 18/12, lãnh đạo Trạm Kiểm lâm số 11 (Hạt Kiểm lâm VQG Yók Đôn) phân công anh và một cán bộ nữa đi tuần tra bảo vệ rừng.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, 2 kiểm lâm phát hiện một nhóm lâm tặc đang cắt gỗ trái phép tại tiểu khu 276. Lực lượng kiểm lâm đã khống chế, bắt giữ được 1 lâm tặc, thu 1 cưa máy.



Kiểm lâm Y Thông bị chém trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh VNN

Một lúc sau, khoảng 20 lâm tặc đã kéo đến để giải cứu đồng bọn. Nhóm lâm tặc dùng hung khí tấn công, chém kiểm lâm Y Thông Chỉ Byă 1 nhát vào tay, đứt gân, gây mất nhiều máu.



Trước tình thế nguy cấp, anh Y Rin Kuăn đã bắn 1 phát súng chỉ thiên thì nhóm lâm tặc tháo chạy. Anh Y Thông Chỉ Byă được mọi người đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để phẫu thuật.

Sáng nay (19/2), Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã phẫu thuật xong bàn tay cho anh Y Thông Chỉ Byă sau khi bị lâm tặc chém đứt gân tay.



Anh Y Thông sau khi được phẫu thuật nối lại gân bàn tay

Cũng theo anh Y Thông Chỉ Byă, lúc đó anh chỉ suy nghĩ làm sao bắt quả tang được lâm tặc đang hủy hoại rừng nên lao tới khống chế. "Lúc đó, trong rừng trời đã nhá nhem tối. Không hiểu sao tôi kịp phản xạ đưa tay lên đỡ, nếu không hậu quả không biết thế nào" - anh Y Thông Chỉ Byă rùng mình kể lại và cho biết hiện anh vẫn còn đau đầu, chóng mặt do mất nhiều máu.



Liên quan đến những vụ lực lượng công an triệt phá hoạt động của nhóm lâm tặc, ngày 18/12 vừa qua, Công Lý dẫn tin từ phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục kiểm đếm, khám nghiệm hiện trường một vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, bắt giữ 10 đối tượng tham gia phá rừng.