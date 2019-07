Hải Dương khởi tố bị can lái xe gây ra tai nạn khiến 5 người tử vong

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vietnam+).

Ngày 26/7, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết chiều 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Hoàng, lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng trên Quốc lộ 5 vào ngày 23/7, về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và tạm giam bốn tháng để phục vụ công tác điều tra.



Trước đó, ngày 24/7, Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe Hà Văn Hoàng.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu lái xe Hà Văn Hoàng khai báo do bị hỏng hệ thống phanh xe nên chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông.

Cơ quan Công an đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành xét nghiệm để xác định chất ma túy, nồng độ cồn trong người lái xe Hoàng. Các xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, vào 6 giờ, ngày 23/7, tại Km63+500, Quốc lộ 5, đoạn qua xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-150.97 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp Vận Việt (có địa chỉ tại 12/21 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội) do Hà Văn Hoàng (sinh năm 1993, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng do không làm chủ tốc độ đã đâm vào lối mở, xe bị lật và đổ vào nhiều người đang chờ sang đường.

Vụ tai nạn khiến năm người chết, hai người bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương, lãnh đạo các huyện Kim Thành, Thanh Hà đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương.