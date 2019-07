Hà Tĩnh: Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường quanh cổ

Bé sơ sinh tử vong với vết đứt dài trên cổ

Chị Nguyễn Thị Tình (SN 1982), yếu ớt dựa vào vai chồng nuốt chút canh cầm hơi. Khuôn mặt sản phụ trắng bệch, nước mắt chực rơi. Đối với chị những gì vừa trải qua là cú sốc khủng khiếp. Anh Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1977, trú xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh – chồng sản phụ Tình) ánh mắt thất thần. Anh buồn bã cho biết, vào khoảng 8h sáng ngày 30/6, chị Tình có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để thăm khám. Tại đây, được các bác sỹ cho biết cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Vợ chồng anh Chiến thất thần, đau đớn trước cái chết của con trai.

Đến 18h30, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sỹ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 phút cùng ngày, anh nhận được thông báo của ê kíp y bác sỹ là con anh đã tử vong.

“Tôi tức tốc chạy vào phòng thì thấy con trai tôi được quấn khăn trắng kín cổ. Tôi giở ra xem thì thấy trên cổ con có vết đứt xung quanh đã được khâu lại. Tôi hỏi bác sỹ vì sao thì họ trả lời con tôi không ra được nên phải kéo thì bị đứt cổ. Tôi choáng váng và không còn biết gì nữa…”, anh Chiến đau khổ nói.

Không ra được nên tôi… thử kéo

Liên quan đến cái chết của bé sơ sinh, trao đổi với ê kíp trực và tham gia đỡ đẻ cho sản phụ Nguyễn Thị Tình, bác sỹ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa sản bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho hay, khoảng 19h06 phút ngày 30/6, bác sỹ Đức nhận được thông báo của ê kíp đỡ đẻ có một trường hợp sản nhi đầu đã ra ngoài nhưng thân và mông mắc trong mẹ nên tức tốc chạy lên. Đến nơi, qua kiểm tra, bác sỹ Đức thấy đầu thai nhi trắng, có 1 số chỗ trượt da.

“Lúc này, tôi dùng tay thử kéo thì em bé bị đứt cổ phải khâu 8 mũi nhưng đã tử vong trước khi tôi dùng tay để kéo em bé ra ngoài”, bác sỹ Đức nói.

Trưởng khoa sản bệnh viện Đức Thọ cho hay, đã dùng tay thử kéo khiến cổ sản nhi bị đứt.

Nói đến đây, bác sỹ Đức cho biết phải về ăn cơm để chuẩn bị ca trực tiếp theo.

Được biết, ngoài bác sỹ Đức, ê kíp tham gia đỡ đẻ cho sản phụ Tình còn có bác sỹ Quyền, hộ sinh Hoàng Thị Định và hộ sinh Hoàng Thị Trinh.

Trao đổi với PV, hộ sinh Hoàng Thị Định cho hay, thời điểm sản phụ Tình nhập viện, chị là người trực tiếp thăm khám, xác định sản phụ thai 35 tuần, tử cung đã mở 4 phân. “Lúc này, tôi hỏi nằm khoa thường hay khoa yêu cầu thì chị Tình nói là khoa thường nên sau đó tôi chuyển lại cho ê kíp vì phải đi đón bệnh nhân dưới khoa yêu cầu”, hộ sinh Định kể lại.

Còn hộ sinh Hoàng Thị Trinh thì cho biết, quá trình vào chờ sinh, sản phụ Tình được thăm khám, nghe tim thai 3 lần. Lần đầu vào 9h39 phút (ngày 30/6), lần thứ 2 vào 12h trưa và lần thứ 3 vào 15h cùng ngày. Cả ba lần tim thai đều đập bình thường, dao động từ 118 – 130 lần/phút.

Theo hộ sinh Trinh, đến khoảng 18h30, sản phụ bắt đầu lên cơn đau dữ dội, vỡ ối màu xanh. Hộ sinh Trinh gọi bác sỹ Quyền lên sau đó sản phụ Tình được đưa lên bàn đẻ.

Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ - nơi xảy ra sự việc.

“Quá trình này, sản phụ Tình rặn đẻ nhưng thai to chỉ có phần đầu ra ngoài còn phần vai và lưng kéo không ra. Lúc này, tim thai nghe đập rột roạt. Chúng tôi đã gọi bác sỹ Đức đến hỗ trợ sau đó bác sỹ Đức kéo thì phần cổ sản nhi đã bị đứt. Tuy nhiên, sản nhi là tử vong do lưu thai trước đó chứ không phải do bị kéo đứt cổ (?!). Trong quá trình thăm khám trước đó, chúng tôi thừa nhận sai khi đã nghe nhầm tiếng nhịp tim và động mạch của sản nhi dẫn đến nhận định sai tình hình. Vì tim thai nó đập bụp bụp và động mạch nó cũng đập bụp bụp như thế nên rất dễ nhầm (!?)”, hộ sinh Trinh trả lời.

Liên quan đến cái chết bất thường của sản nhi, ông Phạm Hồng Cường Bác sỹ Chuyên khoa II, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Thọ cho biết, cổ sản nhi bị đứt gần hết với vết đứt dài khoảng 8cm, khâu 8 mũi. Tuy nhiên theo vị Phó giám đốc, theo ê kíp đỡ đẻ báo cáo thì thai đã chết lưu trước đó chứ nguyên nhân không phải do bị kéo đứt cổ. “Đập 100/110 tim thai như thế là suy chậm rồi đấy. Động mạch và tim thai nó đập giống nhau nên có thể là có nhầm lẫn. Đáng lý ra bệnh viện phải hội chẩn nhưng lại không hội chẩn”, bác sỹ Cường nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.