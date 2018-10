Hà Nội: Vẫn đang truy tìm người phụ nữ cào xước xế hộp, thiệt hại hơn 24 triệu đồng

Sáng 1/10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục truy xét camera xác định người phụ nữ ăn mặc sang chảnh có hành vi dùng vật sắc nhọn cào xước xe ô tô Camry của chị Nguyễn Thị N. (trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai).



"Ngay sau khi nắm được thông tin chúng tôi đã chỉ đạo các cán bộ điều tra rà soát camera các tuyến đường nhưng chưa rõ xe ô tô đi ngược chiều xảy ra xích mích với chị H. trước đó. Thời điểm đó có CSGT ra nhắc nhở tuy nhiên khu vực cầu camera ghi lại mờ do chiều tối. Hiện công an đang làm rất kỹ để xác định chính xác vụ việc", vị lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin. chưa xác định .

Chủ xe thiệt hại hơn 24 triệu đồng

Trước đó, theo chị N. cho biết, khoảng gần 18 giờ ngày 28/9, chị đi xe ô tô Camry 2.4 trên đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng. Khi đoạn vừa qua chợ đầu mối Đền Lừ, hướng về phía phường Yên Sở thì một bắt gặp một chiếc xe Huyndai đi ngược chiều.

Người phụ nữ đang "trả thù" bị camera ghi lại

Chị N. cho biết, chỉ nhớ trên xe ô tô trên có hai người phụ nữ đi ngược chiều nên sau đó CSGT có đến nhắc nhở họ lùi lại để cho xe của chị đi vì phía sau cũng còn rất nhiều phương tiện khác.

"Sau khi họ bị yêu cầu lùi xe tôi vô tư tiếp tục đi về nhà mà không biết rằng họ đã đuổi sau xe mình. Khi tôi về đỗ xe trước cửa nhà khoảng hơn 10 phút quay ra cất xe thì phát hiện xe của mình bị xước hết. Sau đó tôi trích xuất camera thì mới phát hiện chính người phụ nữ ngồi trong xe ô tô đi ngược chiều trước đó đã cào xước xe của mình, tôi chỉ nhớ họ đi xe Huyndai không nhớ biển số xe. Tuy nhiên, nếu trích xuất camera khu vực người phụ nữ này đi xe ngược chiều trước đó thì dễ dàng xác định được", chị N. bức xúc phản ánh.

Cận cảnh những vết xước trên xe ô tô sau sự việc

Trong sáng ngày 29/9, chị N. cũng đã mang xe của mình ra hãng Toyota Hoàn Kiếm để định giá sửa chữa. Tại đây, sau khi xem xét các vết xước hư hỏng, nhân viên hãng báo giá chi phí sơn lại hết 24.200.000 đồng.

Tuy nhiên, chị vẫn giữ nguyên trạng vết xước của xe để phục vụ công tác điều tra. Theo chị N., sau sự việc này bản thân chị rất bức xúc, chỉ vì đi ngược chiều bị nhắc nhở lùi xe lại mà người phụ nữ ăn mặc sành điệu lại có hành vi "chơi xấu" như vậy.

"Tôi mong muốn cơ quan công an điều tra vụ việc đến cùng, việc đi làm lại vỏ xe là chuyện bình thường nhưng phải điều tra ra kẻ phá hoại tài sản của công dân. Họ đã đi sai luật rồi nhưng lại còn có hành vi xấu như thế phải xử lý theo pháp luật", chị N. nói.

Chủ nhân bị thiệt hại hơn 24 triệu đồng

Chị N. khẳng định, chị sẽ làm đơn gửi cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đề nghị khởi tố vụ án hình sự về hành vi phá hoại tài sản của chị.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.