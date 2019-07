Hà Nội: Phát hiện nhiều mẫu thịt, rau củ quả nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trực thuộc Sở đã lấy mẫu giám sát chất lượng an toàn thực phẩm đối với 1.412 mẫu nông lâm thủy sản. Hiện đã có kết quả phân tích của 824 mẫu. Trong đó, phát hiện 34 mẫu có vi phạm (chiếm tỷ lệ 4,1%).

Với những mẫu vi phạm an toàn thực phẩm, đã tiến hành cảnh báo nguy cơ, yêu cầu khắc phục và truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân tại các cơ sở có mẫu vi phạm.Tỷ lệ thịt không đạt các chỉ tiêu vi sinh là 18/170 mẫu (chiếm 11,6%), tăng so với cùng kỳ năm 2018 (10,6%). 13/473 mẫu rau, củ, quả tươi tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng (chiếm 2,7%), tăng so với cùng kỳ năm 2018 (1,5%). Tỷ lệ thủy sản vi phạm về chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh là 03/71 mẫu (chiếm 4,2%), giảm so với cùng kỳ năm 2018 (15,9%).

Ngoài ra, Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp (Sở NN&PTNT Hà Nội) đã sử dụng 18 lượt xe kiểm nghiệm nhanh, xét nghiệm nhanh 44 mẫu. Các mẫu đều âm tính với các chỉ tiêu phân tích về an toàn thực phẩm.

Về kiểm tra chất lượng sản phẩm tự công bố, trong số 83 mẫu sản phẩm chế biến để kiểm tra chất lượng, hậu công bố sản phẩm, kết quả, có 1 mẫu sản phẩm nước mắm không đạt chỉ tiêu độ đạm so với công bố. 82 mẫu thịt, chè, cà phê, gạo, rau củ quả, muối, gia vị, thủy sản chế biến… đều bảo đảm chất lượng sau hậu kiểm.