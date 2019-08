Hà Nội: Người dân chung cư khốn khổ khi nhà bị thấm, nước mưa tràn vào phải lấy bỉm trẻ em để "chống ngập"

Sáng 5/8, chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, một số cư dân than phiền về nỗi khổ cực trong những ngày qua khi phải oằn mình chống ngập dù đang sống trên các tầng cao của chung cư Hà Nội.



Chia sẻ với PV, anh Lê Bảo (cư dân sinh sống tại một tòa nhà thuộc KĐT Dương Nội, Hà Đông) cho hay, rất may sáng thứ bảy (ngày 3/8) do có mưa từ sớm nên được nghỉ việc ở nhà. Cơn mưa to nhất từ đầu năm đến nay đã khiến nhiều vật dụng trong các căn phòng phải di dời.

"Rất may đúng lúc đó tôi ở nhà nên kịp di chuyển chăn gối và những chiếc bàn ra khỏi khu vực nước tràn vào. Đặc biệt, các thiết bị đồ điện như tivi, tủ lạnh cũng phải nhanh chóng cắt điện, nếu không người già và trẻ em ở nhà rất nguy hiểm", anh Bảo nói.

Sáng sớm xuống hầm để lấy xe đi làm nhưng nhiều người đã phải ngán ngẩm quay về.

Đồ đạc trong nhà phải di dời vì nước hắt vào nhà.

Muôn kiểu hứng nước chống ngập được người dân nghĩ ra.

Sàn gỗ công nghiệp sẽ bị hư hỏng do nước thấm vào.

Một số hình ảnh cư dân sinh sống tại chung cư ở Hà Đông chia sẻ.

Cũng chung cảnh đứng ngồi không yên vào thời điểm mưa xối xả, anh Hải – một cư dân ở tòa nhà Văn Phú (Hà Đông) kể lại, suốt cả đêm gia đình anh huy động mọi người lấy khăn thấm nước và che chắn để mưa khỏi lọt qua các khe cửa.

"Sau khi chạy được một ít đồ đạc, tôi chỉ biết ngồi ở góc nhà mong cho trời nhanh chóng tạnh. Không ngờ tường thấm kín hết các phía, khiến tranh ảnh và sơn bong tróc xuống hết", anh Hải cho biết, hiện tượng này dù đã được báo cho ban quản lý nhưng chưa được khắc phục.

Toàn bộ bức tường bị ngấm nước vào phía trong căn hộ

Gia chủ phải dùng đến bỉm của con để thấm nước

Tương tự, cư dân sống tại dự án nhà ở xã hội 987 Tam Trinh do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư NHS làm chủ đầu tư phản ánh, những trận mưa dài kèm theo gió trong những ngày qua đã khiến hầu hết các căn hộ chịu ảnh hưởng hướng gió đều bị ngấm qua khe cửa vào trong phòng.

Đáng chú ý, một số cư dân ở khu đã cũ như Linh Đàm, Thịnh Liệt, Đại Thanh… sáng hôm nay phải tranh thủ nghỉ để thuê thợ sửa chữa.

"Do tường ngấm, cửa có hiện tượng hỏng do mưa to, gió lớn và sợ sẽ còn hư hỏng nặng hơn nên tôi ở nhà thuê thợ đến gia cố", anh Nguyên Phong ở chung cư HH Linh Đàm chia sẻ.

Một số căn hộ tại dự án nhà ở xã hội 987 Tam Trinh bị nước mưa thấm qua cửa sổ nước chảy vào căn hộ.

Theo ghi nhận của PV, rất nhiều cư dân sinh sống ở nhiều tòa nhà chung cư đều có chung phản ánh lo ngại về vấn đề chất lượng nếu như các công trình không được khắc phục kịp thời.

"Từ lâu nay chưa gặp trận mưa to kéo dài kèm theo gió nên ít có căn hộ phát hiện ra vấn đề. Sau những ngày qua hầu hết các công trình cũ hoặc chất lượng kém hoặc khâu thiết kế không tính đến (ví dụ các ban công cũng cần phải có mái hiên) thì đều bị ảnh hưởng", anh Bảo chia sẻ.