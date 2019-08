Hà Nội: Nghi án người phụ nữ bị đe dọa tung clip nóng, sát hại để phục vụ tình dục suốt 2 năm liền

Ngày 8/8, chị Đ.T.T.H. (38 tuổi, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan truyền thông về việc bị người đàn ông tên V.M.Đ (44 tuổi, ngụ cùng quận Long Biên) ép làm nô lệ tình dục suốt hơn 2 năm liền, cùng những hành động đe dọa man rợ.



Trong lá đơn dài 6 trang, người phụ nữ này trình bày: "Tôi xây dựng gia đình, có con gái 14 tuổi và ly hôn từ năm 2009. Vào tháng 6/2015, tôi quen ông V.M.Đ (SN 1975) trong một lần đi ăn sáng, sau đó người này rất quan tâm từ việc nhỏ nhất và mua sắm những thứ lặt vặt khiến cả hai nảy sinh tình cảm", chị H. cho biết.

Đơn thư của chị H. cầu cứu đến các cơ quan chức năng

Theo chị H., thời gian đầu yêu đương, chị không hề biết anh Đ. đã có gia đình nên không đề phòng bất cứ điều gì. Không ngờ, nhiều lần quan hệ tại các nhà nghỉ, bạn trai của chị đã quay lại clip cảnh ân ái.

Cuối 2015, chị H. tìm hiểu và biết bạn trai đã có vợ nên đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1975 không chấp nhận và kể từ thời gian này liên tục đe dọa tung clip để ép chị phải tiếp tục duy trì tình cảm.

"Có lần vào nhà nghỉ, anh Đ. đập vỡ cốc và dùng gạt tàn thủy tinh đánh vào đầu tôi rồi dọa rạch mặt..., ông Đ. dọa nếu không tiếp tục quan hệ với ông ta thì chỉ còn đường chết", chị H. trình bày.

Chị H. đang trình bày với PV

Cũng theo tố cáo, sự việc càng nghiêm trọng hơn, khiến nạn nhân dẫn đến trầm cảm từ đầu 2017 đến cuối 2018, ông Đ. đe dọa tung clip ghi lại hình ảnh riêng tư giữa 2 người lên mạng xã hội để ép chị quan hệ tình dục.

"Hắn coi tôi như nô lệ tình dục trong suốt 2 năm, thậm chí còn đưa tôi đến một nơi cho uống loại nước, anh ta còn dọa sẽ cho tôi nghiện ma túy", chị H. trình bày.

Chị H. đang xem lại những tin nhắn đe dọa bằng những lời lẽ thô bạo của Đ.

Theo chị H., sở dĩ thời điểm này mới lên tiếng và cầu cứu bởi vì trong suốt 2 năm qua, bởi vì mới đây nhân cơ hội tên Đ. liên quan đến một vụ án do công an quận Long Biên đang thụ lý nhưng được tại ngoại. Sau khi lấy hết can đảm và được sự động viên của những người thân nên chị H. đã sẵn sàng cầu cứu đến các cơ quan chức năng.

"Nếu tôi có ý định chia tay thì anh ta đến tận nhà đe dọa cả mẹ già, cắt clip quan hệ gửi cho con gái tôi, triệt hạ con đường làm ăn sinh sống của tôi… Bản thân tôi cũng đã buộc phải nghỉ việc vì anh ta đến tận cơ quan uy hiếp từ lãnh đạo, ném chất bẩn vào công ty", chị H. khóc nức nở.

Công an đã vào cuộc điều tra

Liên quan đến sự việc, theo nguồn tin của PV, đơn thư của chị H. đã được gửi đến cơ quan chức năng các cấp.

Sáng ngày 8/8, cơ quan công an quận Long Biên đã tiếp tục mời nạn nhân đến trụ sở để tiếp tục ghi nhận lời khai và biên bản ngăn chặn hành vi đánh đập, đe dọa của ông Đ. đối với nạn nhân đã được lập.

Chị H. không dám rời khỏi nhà trong thời gian này vì bị đe dọa

Chiều cùng ngày, đại diện Hội phụ nữ cùng các cơ quan ban ngành quận Long Biên cũng đã trực tiếp có mặt tại gia đình chị H. để tìm hiểu vụ việc và có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân cùng gia đình.

Hiện tại, Công an quận đã vào cuộc và đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.