Hà Nội: Mâu thuẫn chuyện tình cảm, người đàn ông dùng dao đâm trọng thương bố mẹ vợ

Theo thông tin ban đầu, vào thời khoảng thời gian trên, đối tượng Đỗ Công Ngọc (SN 1992, trú cùng thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh) trong lúc xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ vợ, nam thanh niên dùng dao đâm hai người này trọng thương tại nhà.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo công an xã Thụy Lâm, công an huyện Đông Anh cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Cũng trong tối cùng ngày, đối tượng Ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 5/6 trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Tửu - chủ tịch UBND xã Thụy Lâm xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc và cho biết, hiện công an huyện Đông Anh đang điều tra làm rõ.

Theo xác minh ban đầu, Ngọc và con gái hai nạn nhân có một người con chung nhưng hiện đang sống ly thân. Tại địa phương, nam thanh niên chưa có tiền án, tiền sự. Vụ việc xảy ra do mẫu thuẫn giữa Ngọc và vợ, tuy nhiên trong lúc nóng giận đối tượng đã đâm trọng thương bố mẹ vợ.