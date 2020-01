Hà Nội: Cảnh sát giao thông cùng Công an quận, huyện tập trung xử lý người điều khiển phương tiện uống bia, rượu

“Công tác nhắc nhở, xử lý người điều khiển phương tiện uống bia, rượu, sử dụng ma túy…vẫn đang được chúng tôi thực hiện thường xuyên. Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia cùng Nghị định số 100 có hiệu lực từ hôm nay (1-1-2020), sẽ là những chế tài cụ thể, hơn để lực lượng chức năng quyết liệt xử lý vi phạm”, Đại tá Dương Đức Hải – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra trường hợp phương tiện vi phạm Luật giao thông

Chỉ huy phòng CSGT cho biết, đến thời điểm này, các đội phụ trách địa bàn của Phòng đã được quán triệt kỹ Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được Chính phủ ban hành ngày 30-12-2019, thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Một "chốt" 141 làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hà Đông, chiều 1-1-2020

Cùng với việc chủ động ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, phòng Cảnh sát giao thông cũng đã tham mưu với Ban Giám đốc Công an thành phố, yêu cầu các đơn vị quận, huyện, phường, xã, thị trấn vào cuộc, tạo thế trận tuyên truyền – xử lý đồng bộ, đặc biệt nâng cao nhận thức, chấp hành của người dân.

Theo đánh giá của chỉ huy phòng Cảnh sát giao thông, ngay những ngày đầu năm mới 2020 và thời gian tới, chắc chắn công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ nói riêng, sẽ được nâng cao. Do, ở nhiều xã trên địa bàn Thành phố, lực lượng Công an chính quy đã được điều động về nhận nhiệm vụ.

Một quán nhậu ở khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai có hình thức "động viên" thực khách khá thú vị

Ghi nhận của PV ANTĐ, ngày đầu tiên của năm mới dương lịch 2020, trên các tuyến đường, các chốt – nút giao thông quan trọng, các lực lượng Công an thành phố đều triển khai, bố trí hết sức nghiêm túc. Hình ảnh liên quân “141” làm nhiệm vụ ở các tuyến đường ven đô, nội đô, đã tạo được ấn tượng tích cực đối với người tham gia giao thông.

Cập nhật của PV từ Trung tâm chỉ huy thông tin Công an thành phố cuối giờ chiều 1-1 cho thấy, các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 1.430 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; trong đó, phát hiện 795 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Các tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 109 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; phát hiện bàn giao 3 vụ - 3 đối tượng có dấu hiệu hình sự đến cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 30 tổ công tác tuần tra bảo vệ mục tiêu trọng điểm, kiểm soát địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, phát hiện, bàn giao 2 vụ việc – 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Riêng lực lượng Cảnh sát giao thông, xử lý 1.225 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, với hơn 60 xe khách, xe tải; tạm giữ 225 bộ giấy tờ và 46 phương tiện; tước GPLX 78 trường hợp; xử lý 150 trường hợp vượt đèn đỏ...