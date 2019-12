Hà Anh Tuấn đã có câu trả lời về tin đồn hẹn hò Phương Linh

Mới đây, cộng đồng mạng đang rất xôn xao trước thông tin cặp đôi "Cơn mưa tình yêu" Phương Linh - Hà Anh Tuấn hẹn hò. Thậm chí, những hình ảnh được xem là bằng chứng của tin đồn này cũng được đưa ra phân tích kỹ lưỡng.

Sau khi tin đồn ngày càng lan rộng, Hà Anh Tuấn cuối cùng cũng có động thái phản ứng lại. Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ "Tháng tư là lời nói dối của em" đã đăng tải dòng trạng thái ngầm phủ nhận hẹn hò với Phương Linh.

Anh viết: "I am single. Please do not disturb anyone's happy love" (Tôi đang độc thân. Làm ơn xin đừng quấy rầy hạnh phúc của bất kì ai).

Không chỉ khẳng định mình vẫn độc thân, Hà Anh Tuấn còn tỏ ra khó chịu và nhắc nhở cộng đồng mạng không nên làm phiền đến chuyện tình cảm cá nhân của người khác. Dòng trạng thái này cũng được xem là phản ứng chính thức của Hà Anh Tuấn trước tin đồn.