GSK cùng các hiệp hội y khoa kêu gọi nâng cao nhận thức về đề kháng kháng sinh

GSK(*), một trong những công ty dược phẩm và chăm sóc sức khỏe dựa trên nghiên cứu và phát triển hàng đầu thế giới cùng Hội Hô hấp TP.HCM, Hội Tai Mũi Họng Nhi TP.HCM, Hội Vi Sinh lâm sàng TP.HCM hưởng ứng tuần lễ Thế giới Nhận thức về Đề kháng kháng sinh (ĐKKS) thông qua một chuỗi hoạt động kêu gọi sự chung tay và đồng lòng của khối bác sĩ, dược sĩ và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng kháng sinh hợp lý, đẩy lùi ĐKKS từ ngày 23/11 đến ngày 19/12.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng ĐKKS đang gia tăng rộng rãi ở các nước, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ ĐKKS cao nhất thế giới. Dự kiến đến năm 2050, kháng kháng sinh sẽ gây ra 10 triệu ca tử vong hằng năm, có nghĩa là cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do các vi khuẩn kháng thuốc. Trên thế giới đã xuất hiện các vi khuẩn kháng với hầu hết kháng sinh, còn gọi là vi khuẩn siêu kháng thuốc. Tốc độ nghiên cứu và bào chế thuốc kháng sinh thế hệ mới hiện không kịp so với mức độ gia tăng của các vi khuẩn kháng thuốc.

PGS. TS. BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP HCM cho biết: "Có nhiều lý do làm gia tăng tình trạng ĐKKS, trong đó nổi bật là: việc sử dụng kháng sinh kém chất lượng, người bệnh mong muốn chữa bệnh nhanh chóng như tự mua thuốc uống không qua kê đơn của bác sĩ và không hoàn tất liệu trình điều trị bằng kháng sinh. Việc sử dụng kháng sinh sai cách đã tiêu diệt những vi khuẩn có lợi cho cơ thể, giúp những vi khuẩn có khả năng kháng thuốc nhân rộng và lan truyền khả năng kháng sinh sang những vi khuẩn khác, thúc đẩy sự phát triển tình trạng kháng thuốc".

Cùng mục tiêu đẩy lùi ĐKKS, ông Dan Millard, Trưởng đại diện GSK tại Việt Nam chia sẻ: "GSK là một trong những công ty tiên phong đi đầu trong cuộc chiến chống lại ĐKKS trong nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng. Chúng tôi đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong công tác giảm thiểu tình trạng ĐKKS như nghiên cứu phát triển vắc-xin mới nhằm bảo vệ cộng đồng trước các tác nhân gây bệnh và giảm bớt sự lệ thuộc vào kháng sinh, triển khai khảo sát Đề kháng kháng sinh (SOAR) nghiên cứu đa quốc gia trên thế giới nhằm đo lường độ nhạy cảm của các tác nhân gây nhiễm khuẩn đường hô hấp mắc phải trong cộng đồng. Với cam kết luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực toàn diện để mang đến những giải pháp từ phòng ngừa và điều trị phù hợp cho người Việt trong thời gian tới".

Tại sự kiện này, các chuyên gia cũng đã bàn về các chiến lược nhằm chống lại tình trạng ĐKKS, trong đó quan trọng nhất là việc thống nhất, hợp tác giữa bệnh nhân và nhân viên y tế trong việc lựa chọn và điều trị bằng kháng sinh, đồng thời tuyệt đối không cho người khác dùng chung kháng sinh hoặc tận dụng kháng sinh còn thừa.