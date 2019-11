Goo Hara trước khi tự sát: Vật lộn cả đời để có vai nữ chính, vì scandal tình ái mà bị đánh rớt

Thông tin Goo Hara qua đời vì tự sát xuất hiện vào tối 24/11 khiến làng giải trí Hàn Quốc 1 lần nữa chấn động. Goo Hara được biết đến với vai trò là thành viên nhóm nhạc KARA. Khi KARA ở đỉnh cao sự nghiệp, Goo Hara là người được fan Kpop yêu thích bậc nhất.

Ngoài chuyện ca hát, Goo Hara còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2011, Goo Hara tham gia bộ phim City hunter với vai nữ thứ. Trong bộ phim này, cô đóng vai con gái tổng thống và yêu thầm nhân vật của Lee Min Ho.

Nhưng do Lee Min Ho chỉ nhớ đến Park Min Young nên Goo Hara đã bị từ chối tình cảm. Nhờ diễn xuất đáng yêu cùng gương mặt xinh đẹp, Hara được đông đảo khán giả quan tâm. Cô cũng nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, hợp đồng tham gia sự kiện nhờ thành công của City hunter.

Goo Hara.

Mấy năm sau, KARA tan rã và Goo Hara bắt đầu phát triển sự nghiệp với vai trò diễn viên - ca sĩ solo. Sau một thời gian dài vắng bóng với hoạt động phim ảnh, Goo Hara đã xem xét tham gia vào bộ phim truyền hình thuộc thể loại lãng mạn, dựa trên bộ webtoon nổi tiếng mang tên What's There to Know.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2019, sau khi scandal bạo hành chấn động giữa Goo Hara và bạn trai xảy ra, cô đã hoàn toàn "biệt tăm" khỏi tất cả các dự án nghệ thuật. Đáng lý ra, Goo Hara đã có vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Dẫu vậy, scandal tai tiếng khiến cô gần như mất tất cả.

Đáng lý ra Goo Hara đã có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Ji Soo là người xác nhận đóng cặp cùng Hara trong thời điểm đó.

Liên tiếp trong nhiều ngày, thông tin về Hara xuất hiện trên mạng các mặt báo chỉ là những điều tiêu cực. Cô gái nhỏ đã bị lỡ vai chính, đóng băng sự nghiệp rồi chìm trong hàng loạt bình luận ác ý.

Scandal tình ái và những bình luận liên tục bủa vây khiến cô gái nhỏ dần mất đi niềm tin với cuộc sống.

Rồi đến tối 24/11, tin tức Hara tự sát được phía cảnh sát công bố lại làm người hâm mộ quặn thắt cơn đau. Còn đâu 1 Hara bản lĩnh, tự tin và đáng yêu, căng tràn sức sống trong các bộ phim, sân khấu ca nhạc hay show thực tế nữa? Sự ra đi của nữ ca sĩ 28 tuổi mãi là 1 niềm đau đối với người hâm mộ.