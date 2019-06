Góc bắt lỗi: Huyền My và Trương Quỳnh Anh không hẹn mà gặp khi cùng nhau khoe trọn nội y kém tinh tế trên thảm đỏ

Tưởng đâu nhưng bộ cánh sexy táo bạo, xuyên thấu xẻ cao chưa bao giờ làm khó Huyền My, nào ngờ ngay chính tại sự kiện được đánh giá là thảm đỏ táo bạo nhất nhì Vbiz thì Huyền My lại dính ngay một pha nhớ đời. Các phóng viên ảnh có cố gắng chọn góc, chụp đẹp nhất có thể, cũng không thể che giấu được chiếc quần đùi đang lộ rõ mồn một của Huyền My.