Giữa tin đồn ly hôn, MC Diệp Chi khoe nhà mới đẹp long lanh, tiết lộ một tay mình lên ý tưởng không gian sống

Diệp Chi không còn là cái tên xa lạ với người xem VTV bởi cô đã quá nổi danh khi đồng hành cùng các chương trình như "Rung chuông vàng", "Đường lên đỉnh Olympia"… và thời gian gần đây là vai trò đạo diễn của "Điều ước thứ 7". Cô luôn gây ấn tượng với lối dẫn nhẹ nhàng, thông minh và nụ cười thân thiện.

Diệp Chi là nữ MC nổi tiếng xinh đẹp và dẫn hay ở VTV.

Cuộc sống đời tư của Diệp Chi cũng rất được chú ý kể từ khi cô kết hôn với MC Trung Kiên vào cuối năm 2010 sau 3 năm yêu nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Diệp Chi đã không còn khoe hình ảnh hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân nên đã làm dấy lên nhiều tin đồn hôn nhân của cô gặp trục trặc.

Đáp lại những lời đồn thổi đó, Diệp Chi đã không chọn cách im lặng hay sống khép mình mà thường xuyên khoe hình ảnh vi vu khắp nơi cùng con gái An Nhiên. Nhìn vào cuộc sống của Diệp Chi, nhiều người lại thấy có năng lượng tích cực. Và mới đây, hot mom 33 tuổi còn tiếp tục khoe thành quả lao động của mình là một căn hộ chung cư rất sang trọng, đẹp đẽ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Căn nhà Diệp Chi mới tậu rất sang trọng và ấm áp.

Viết về căn nhà mới của mình, Diệp Chi cho hay cô đã thuê người thiết kế theo ý tưởng của mình và còn tự tay mua sắm các đồ dùng nội thất bên trong. Tông màu mà cô chọn cũng được các chị em phụ nữ rất "ưng" vì sự sang trọng và có phần hào nhoáng.

"Một căn nhà với rất nhiều yêu thương, được chủ nhân đi chọn từ cái nắm cửa đến cái công tắc. Sơn bả, đá ốp, sàn gỗ, rèm cửa, thiết bị vệ sinh... từng thứ trong nhà đều tự đi đặt tận nơi. Làm nhà kiểu lọ mọ cực kỳ vất vả nhưng mọi thứ đều theo ý mình, vui và thích lắm. Có những thời điểm mình bận đủ thứ việc thì gia đình trong Vinh lại thay phiên nhau nào bố, mẹ, bác trai ra trông coi, giám sát công trình. Đến khi chuyển và dọn một núi đồ đạc cũng chẳng thuê đơn vị nào, tất cả chú bác anh chị em trong nhà xúm vào làm hết. Cho nên bước vào nhà là thấy ấm áp, là thấy hạnh phúc, là thấy được yêu thương. Thấy mình may mắn và có thêm bao nhiêu động lực để cố gắng hơn nữa. Gắng sống một cuộc đời tươi đẹp và thật bình an. Như cái tên mình đặt cho con vậy. Sống An Nhiên mỗi ngày".

Căn bếp nơi Diệp Chi sẽ dành nhiều thời gian nấu những món ngon cho con gái.

Con gái Sumo đọc sách ở góc yêu thích.

Ảnh của Sumo hồi còn nhỏ.

Được biết, Diệp Chi đã mua một căn hộ chung cư cao cấp để chuyển vào sống cùng con gái. Ngoài không gian bên trong nhà, những người yêu quý hot mom này còn trầm trồ trước ban công trồng đầy hoa. Những bông hoa khoe sắc sặc sỡ là niềm vui của bà mẹ trẻ ngoài những lúc bận rộn với công việc và lịch trình quay dày đặc.

Ban công đầy hoa của Diệp Chi.

Có được căn nhà đúng mong muốn của mình, Diệp Chi bày tỏ cảm xúc rất vui vẻ. Cô hiện đang trong quá trình dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống mới. Dù vướng phải tin đồn ly hồn chồng nhưng Diệp Chi chưa bao giờ chia sẻ về điều này, cô chỉ hàng ngày khoe đang sống rất viên mãn bên cô con gái nhỏ An Nhiên. Hai mẹ con thường xuyên cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cô bé An Nhiên (Sumo) mới ngày nào con bé nay đã có thể sánh đôi cùng mẹ đi khắp thế gian được rồi.



Diệp Chi viên mãn với cuộc sống hiện tại.