Giữa tâm bão bị chỉ trích vì để chồng kém 10 tuổi cấu tay con trai, Thu Thủy vẫn điềm nhiên xuất hiện

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy vừa có một đêm nhạc chung tại một quán nhạc nổi tiếng ở Sài Gòn và tái hiện lại nhiều ca khúc hit đình đám một thời. Đây là lần đầu tiên Thu Thủy xuất hiện sau khi vướng vào ồn ào để cho chồng trẻ kém 10 tuổi cấu tay con trai Henry. Không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Kin Nguyễn hay bé Henry, Thu Thủy vẫn điềm nhiên hát hò.



Hiện tại, Thu Thủy vẫn bị chỉ trích khá nhiều. Những nghệ sĩ như Hoa hậu Thu Hoài, Tú Vi, Ái Châu, Trà My, Gia Bảo, Lê Giang đều đồng loạt lên án vợ chồng Thu Thủy. Đáp lại dư luận, nữ ca sĩ giải thích rằng việc khiến bé Henry bị đau tay chỉ là lỗi vô ý làm con va vào cạnh bàn.

Ở đêm nhạc này, bà mẹ một con hát đơn ca Think of you, Sao em vẫn yêu, Trở về. Đặc biệt phần song ca hai ca khúc Anh không muốn bất công với em và Mỗi người một nơi của hai ca sĩ được khán giả thích thú và tán thưởng nhiệt liệt. Ca sĩ Thu Thủy chia sẻ: "Vì hôm nay không có đủ nhóm HAT như ngày xưa nên Thủy sẽ hát thay cho cả nhóm. Và không chỉ riêng Thủy mà hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ cùng hòa giọng theo".

Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Phúc thường xuyên hát ở Hà Nội và các tỉnh nhiều hơn, đây là đêm nhạc thử lửa đầu tiên ở Sài Gòn cùng Thu Thuỷ khiến Phúc cảm thấy rất xúc động và cảm tưởng như thời gian vẫn chưa hề trôi qua. Thanh xuân là những ký ức rất tuyệt vời. Mới người hôm nay đến đây với Phúc chắc chắn cũng vì muốn hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa. Khán giả Saigon vẫn quá nhiệt, quá máu lửa. Cảm ơn các bạn đã cùng với Phúc có một đêm quá tuyệt vời như hôm nay. Khán giả hay nói Phúc là có mấy chục bài hồi xưa hát hoài nhưng mà Phúc cũng hy vọng bấy nhiêu cũng đủ khiến chúng ta có được những khoảnh khắc tuyệt vời rồi".

Anh chia sẻ thêm: "Lâu lắm rồi Phúc mới vui như đêm nay vì không gian nơi đây quá dễ thương. Không có khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả nên Phúc tin chắc chúng ta sẽ còn có dịp gặp nhau thường xuyên vào một lúc khác tại nơi này".