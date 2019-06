Giữa lùm xùm ly hôn, Song Hye Kyo bị “khui” chuyện chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao ở Trung Quốc

Song Hye Kyo là một trong những ngôi sao đi đầu của làn sóng Hallyu và cô nổi tiếng khắp châu Á. Ở Trung Quốc, Song Hye Kyo cũng là nữ diễn viên Hàn được biết đến nhiều nhất nhì qua những bộ phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời. Dù rất nổi tiếng ở "đất nước tỷ dân" này nhưng đối với Song Hye Kyo thì đó là hướng tiêu cực chứ không có nhiều điểm tích cực.



Ở Hàn Quốc, Song Hye Kyo khiến dư luận phẫn nộ vì scandal trốn thuế thì ở nước bạn Trung Quốc, danh tiếng của cô cũng không được ổn lắm.

Song Hye Kyo có lẽ vẫn là một trong những sao Hàn được yêu thích nhất tại Trung Quốc nếu như nữ diễn viên không vướng phải scandal chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao.



Năm 2010, bộ phim điện ảnh Triệu thị cô nhi của đạo diễn Trần Khải Ca tuyên truyền Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ nhất (là sao nữ có phiên vị đầu tiên nhưng không phải vai chính). Một tháng sau đó, Song Hye Kyo phủ nhận việc đã gặp đạo diễn Trần Khải Ca cũng như nhận được kịch bản, tất cả chỉ do giới truyền thông Trung Quốc dựng chuyện thôi.

Phía bên nhà sản xuất bộ phim sau khi nghe Song Hye Kyo nói vậy thì tỏ ra rất bất bình: "Nếu như lúc đó cô Song không có thành ý như thế, năm lần bảy lượt bày tỏ rất muốn đóng bộ phim này thì đạo diễn Khải Ca cũng sẽ không đi gặp cô". Không chỉ vậy, phía nhà sản xuất còn khẳng định Song Hye Kyo quá chảnh chọe, yêu cầu rất nhiều thứ như xe bảo mẫu (xe chuyên dụng thường dùng của các ngôi sao).

Đạo diễn Trần Khải Ca đã tìm Phạm Băng Băng thay thế Song Hye Kyo trong Triệu thị cô nhi.

Chính việc này khiến danh tiếng của Song Hye Kyo bị ảnh hưởng nhiều ở Trung Quốc, về sau cô cũng chỉ nhận được những vai ít đất diễn như trong Nhất đại tông sư, Thái Bình Luân.

Khoảng thời điểm tham gia tuyên truyền cho Thái Bình Luân năm 2014, cuộc phỏng vấn của giới truyền thông với đạo diễn Ngô Vũ Sâm, Chương Tử Di, Kim Thành Vũ, Huỳnh Hiểu Minh, Nagasawa Masami đều diễn ra thuận lợi. Nhưng khi phỏng vấn đến Song Hye Kyo thì lại gặp phải rắc rối khi thay đổi địa điểm, phương thức phỏng vấn, trễ mất 2 tiếng đồng hồ khiến video quảng bá không được thực hiện. Vốn mọi chuyện là trách nhiệm của nữ diễn viên nhưng cô lại đổ hết sang cho đoàn phim.



"Điều này chủ yếu là do sự sắp xếp của phía nhà sản xuất, tôi từ sáng đã chuẩn bị (cho buổi phỏng vấn) rất kỹ lưỡng nhưng tôi đã nói rất rõ ràng, nguyên nhân không phải do tôi. Huỳnh tiên sinh (Huỳnh Hiểu Minh) và tôi đã chuẩn bị từ lúc sáng sớm". Song Hye Kyo phủ nhận trách nhiệm là do mình.

Không chỉ vậy, Song Hye Kyo còn khiến giới truyền thông phát nản vì mắc bệnh ngôi sao, đã sai rõ ràng như vậy nhưng chẳng bao giờ đứng ra chịu trách nhiệm mà chỉ đổ cho người khác.

Trong một lần phỏng vấn, Song Hye Kyo không cho ký giả chụp trộm mình, cô đã lấy máy ảnh của một ký giả và yêu cầu người này xóa ảnh. Kết quả thì ký giả này không chụp hình ngôi sao xứ Hàn mà chỉ đang kiểm tra máy ảnh. Song Hye Kyo không nhận lỗi, cô đổ vấy sang cho an ninh không nghiêm ngặt, còn yêu cầu họ phải viết thư xin lỗi.

Ngay cả những nhân viên từng làm việc cùng Song Hye Kyo cũng khẳng định người đẹp sinh năm 1981 quá mức chảnh chọe, kiêu căng ngạo mạn. "Phía ban tổ chức để cô ta ở khách sạn A nhưng cô ta không đồng ý, nhất định phải đến khách sạn B mà cô ta chỉ định. Sau đó phía ban tổ chức đành phải đổi khách sạn, rồi khách sạn B lại không có gương toàn thân như ở khách sạn A, cô ta lại bảo nhân viên nửa đêm đến khách sạn A mang gương toàn thân đến khách sạn B cho cô ta".

Kiều nữ xứ Hàn còn bị tố là "yêu sách" khi bắt nhân viên 10 giờ đêm phải đưa cô màu sơn móng tay mà cô chỉ định, từ chối thợ nail đã được mời đến chỉ vì không muốn người lạ chạm vào tay mình.

Song Hye Kyo bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao khiến giới truyền thông, những người cùng cô hợp tác và netizen không hài lòng.

Giữa lúc đang lùm xùm vụ ly hôn với Song Joong Ki, việc Song Hye Kyo bị khui lại việc này khiến danh tiếng của nữ diễn viên tụt xuống nhanh chóng. Người đẹp Hàn Quốc không hoạt động nhiều ở Trung Quốc, tuy rất nổi tiếng nhưng khó bằng được những minh tinh hạng A tại đây, vậy mà cô lại chảnh chọe và yêu sách còn hơn họ. Danh tiếng của Song Hye Kyo ở quê nhà vốn không tốt, giờ cô lại làm mất lòng ở nước bạn, điều này chỉ càng khiến cho sự nghiệp của cô đi theo chiều hướng tiêu cực hơn.



Nguồn: QQ