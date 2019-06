Giữ trọn ước mơ - hành trình đem gần 2 triệu mũ cho học sinh lớp một toàn quốc

Hậu quả và khả năng thương vong do tai nạn giao thông có thể giảm đáng kể nếu người tham gia giao thông có đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, sự thật đó không phải ai cũng biết và tự giác chấp hành khi lưu thông trên đường.



Theo số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT QG), sau hơn 10 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy, tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã đạt hơn 90%. Đáng buồn là tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em lại rất thấp, chỉ ở mức 20 - 30%.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Giao thông Vận tải, trong năm 2018 vừa qua, cả nước có đến 1.442 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông là trẻ em dưới 18 tuổi. Đó quả thực là một hiện trạng đáng báo động, dù nó đã giảm đáng kể so với những năm trước. Nghiêm trọng hơn, con số này đang có xu hướng gia tăng tại các đô thị, thành phố lớn - những nơi vốn có mật độ phương tiện giao thông dày đặc và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Nhằm gia tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn ở trẻ em và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở trẻ em do không đội mũ bảo hiểm gây ra, từ năm học 2018 – 2019, chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một với chủ đề "Giữ trọn ước mơ" đã được triển khai. Cụ thể, đã có 1.990.982 chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn, chất lượng với hình ảnh chú mèo máy Doraemon quen thuộc cho các em học sinh lớp Một nhân dịp khai giảng năm học 2018 – 2019 tại các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Chương trình đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực đối với việc nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em độ tuổi 6 tuổi nói riêng và trẻ em nói chung tại Việt Nam. Qua khảo sát, tính riêng năm 2018, chương trình đã góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em (6 đến 15 tuổi) từ 35% lên 52%.

Trong năm học 2019 – 2020, nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu chung, đặc biệt nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em lên đến 80% vào năm 2020, chương trình tiếp tục được tổ chức với sự phối hợp giữa Ủy ban ATGT QG, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công ty Honda Việt Nam (HVN) mở đầu bằng Lễ công bố vừa được tổ chức vào ngày 12/6 vừa qua.

Đại diện BTC chương trình "Giữ trọn ước mơ" cùng nhấn nút khởi động chiến dịch.

Theo đó, "Giữ trọn ước mơ" năm nay sẽ trao tặng 1.933.960 mũ bảo hiểm đạt chuẩn Quốc gia cho các em học sinh bước vào lớp Một năm học 2019 - 2020 trên cả nước ngay nhân dịp chào đón năm học mới sắp tới. Đây thực sự là một hoạt động có quy mô và ý nghĩa to lớn, không chỉ được toàn xã hội quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao mà còn được các em học sinh, phụ huynh học sinh đón nhận với tình cảm trân trọng và yêu thích.

"Giữ trọn ước mơ" 2019 đặt ra bốn mục tiêu chính, trong đó đáng chú nhất chính là cam kết 100% số lượng học sinh nhận mũ bảo hiểm sẽ tự giác, nghiêm túc chấp hành đội mũ khi tham gia giao thông và 100% chính quyền cấp xã, thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ học sinh các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc biết về chủ đề và thông điệp ý nghĩa của chương trình về an toàn giao thông.

Trong đó, việc nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành quy định an toàn khi tham gia giao thông như đội mũ bảo hiệm cho trẻ em là quan trọng hơn hết, vì góp phần giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em. Đồng thời, các hoạt động đồng hành nhằm tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em mình cũng sẽ được triển khai.

Ông Keisuke Tsuruzono, Tổng giám đốc HVN cho biết: "Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi nhận được đề nghị từ Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Đây là một chủ trương thiết thực và có giá trị nhân văn sâu sắc. Càng vui mừng hơn khi sự đồng hành của HVN đã góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em Việt Nam trong năm 2018 vừa qua. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động đẩy mạnh giao thông an toàn tại Việt Nam và góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ trên cả nước."

Sẽ có thêm gần hai triệu em học sinh lớp Một được tặng mũ bảo hiểm trong năm học mới 2019 – 2020 với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.

Trong các năm qua, HVN còn luôn tiên phong trong công tác tuyên truyền và đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân cả nước, từ đó hướng đến "cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái". Đặc biệt, chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm mang tên "Cùng Honda chắp cánh tương lai" cũng được HVN triển khai hằng năm từ 2015 và nhận được sự đánh giá tích cực từ Chính phủ và người dân cả nước. Điều này minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của HVN trong việc chung tay vì một môi trường giao thông Việt Nam an toàn và văn minh.