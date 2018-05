Giây phút hãi hùng của người tận mắt thấy 2 bố con bị sát hại

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 13/5, tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng khiến ông Nguyễn Văn Bé (72 tuổi) và con trai lớn Nguyễn Văn Miên (49 tuổi) tử vong, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm chém.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lữ và Công an tỉnh Hưng Yên có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử khi, lấy lời khai của những người liên quan và truy bắt nghi phạm.

Gia đình ông Bé và con trai xấu số nằm cạnh nhau. Ảnh: Đ.Tùy

Sáng nay, hàng xóm và người dân thôn Nội Lễ vẫn không khỏi bàng hoàng đau xót trước sự việc thương tâm. Còn tại gia đình nạn nhân, người thân đang tổ chức lễ tang cho ông Bé, anh Miên đêm nay mới tổ chức sau khi hoàn thành mai táng cho cha.

Anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1973, con thứ 4 của ông Bé) cho biết: “Chưa khi nào gia đình tôi phải chịu nỗi đau quá lớn thế này, cùng lúc bố và anh trai bị sát hại mà kẻ thủ ác lại có họ gần với gia đình. Càng thương bố và anh trai bao nhiêu, tôi càng phẫn nộ với người đã gây ra sự việc bấy nhiêu”.

Họ hàng, người thân đang tổ chức lễ tang cho ông Bé. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi cơ quan chức năng hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, gia đình nạn nhân bàn bạc và đi đến thống nhất tiến hành khâm liệm và tổ chức tang lễ cho từng người.

“7h sáng nay, thi thể bố tôi đã được khâm liệm và 15h chiều cùng này sẽ tổ chức an táng. Sau đó vào lúc 19h tối, tiến hành khâm liệm anh Miên và ngày mai (15/5), di quan anh ấy sẽ được gia đình an táng tại nghĩa trang của địa phương”, anh Quyền thông tin.

Trở lại nơi các nạn nhân bị sát hại, những người dân sinh sống nơi đây vẫn không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Vì sự việc xảy ra hầu như ít người biết và quá thương tâm.

Khu vực trước cổng nhà anh Th., nơi phát hiện anh Miên nằm tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Bà H. (người địa phương) kể, khoảng 18h chiều tối qua khi bà đi làm về thì nhìn thấy anh Miên đang nằm bất động tại cổng nhà anh Th., trên người có máu và nhiều vết đâm chém, thấy vậy bà và hô hoán. Một lát sau, người nhà anh Miên đến và công an xã cũng có mặt.

Chưa hết hoảng sợ, bà Phạm Thị Sâm (79 tuổi) nghcho biết: “Nó đánh ông Bé dã man quá, tôi đã cầm tay nó xin tha thì còn bị nó nói "Bà không tránh ra tôi chém chết cả bà”.

Theo lời kể của bà Sâm, lúc đó trời sẩm tối, bà đang ngồi đun nước ở căn nhà ngang thì thấy ông Bé đi xe đạp đâm mạnh và cửa nhà mình. Sau đó, nạn nhân chạy vào nhà đứng gần chỗ thang, cách chỗ bà không xa.

Bà Sâm chỉ vị trí ông Bé bị X. sát hại. Ảnh: Đ.Tùy

"Tiếp đó, anh X. (người cùng thôn) chạy theo cầm hung khí (nhưng không biết là loại gì) vào nhà chém, đánh tới tấp lên người ông Bé. Nhìn thấy tôi, ông Bé có kêu “Bà cứu tôi với”. Tuy nhiên, khi tôi ra cầm tay anh X. thì anh ấy dọa chém tôi nếu tôi không đi ra ngoài. Khi thấy ông Bé bất tỉnh, X. cầm hung khí chạy ra ngoài cổng, lúc này tôi gọi con trai nạn nhân sang (vì 2 nhà giáp nhau) đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, trên đường đi cấp cứu, ông Bé tử vong", bà Sâm cho biết.

Ngồi thẫn thờ trước thi thể của chồng, chị Trần Thị Hiên (vợ anh Miên) kể, khoảng 13h chiều hôm xảy ra sự việc, lúc này chồng chị vừa ngủ dậy đang ngồi ăn cơm thì X. đi bộ đến nhà nói mượn xe máy để đi ăn cưới, nhưng anh Miên không đồng ý. Tuy nhiên, X. vẫn lấy xe đi khiến anh Miên không hài lòng.

Chị Hiên (vợ anh Miên) ngồi thẫn thờ bên thi thể của chồng, trong khi cạnh đó lễ tang của bố chồng đang diễn ra. Ảnh: Đ.Tùy

Một lúc sau, anh Miên cần phương tiện để chở cám cho gà ăn ở khu vực nuôi của gia đình, nên nạn nhân đi tìm anh X. để đòi xe. Sau khi biết anh X. đang ngồi chơi nhà anh Th., nạn nhân có đến và tại đây hai bên xảy ra to tiếng dẫn đến sự việc đau lòng.

Khi anh Miên tử vong tại nhà anh Th., X. tiếp tục cầm hung khí tìm đến gia đình nạn nhân. Trên quá trình trên đường đi nghi can gặp ông Bé (bố đẻ anh Miên) và lao vào chém tới tấp.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Công - Phó trưởng thôn Nội Lễ cho biết: "Sau khi nhận được tin báo, chính quyền thôn đã cấp báo lên Công an xã An Viên, sau đó cơ quan chức năng của huyện Tiên Lữ cùng tỉnh Hưng Yên về điều tra thụ lý".

Được biết, khi gây án xong, nghi can X. đã trốn khỏi địa phương và hiện tại đang được cơ quan công an tìm kiếm. Đặc biệt, giữa nghi can và gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng gần. Trong đó, mẹ anh Miên là em ruột của bố X.