Giáo viên, học sinh lo lắng về ăn mày mặt đen cầm đầu gà gây náo loạn

Nhiều người sợ hãi khi đối mặt “ma giáo” mặt đen

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin chia sẻ về một người đàn ông lạ mặt ở Hà Nội có nhiều biểu hiện kỳ quái. Người đàn ông chưa xác định được danh tính này thường có mặt ở những nơi đông người, trong đó có cả các trường tiểu học và THCS ở quận Hà Đông (Hà Nội)…

Những hình ảnh lan truyền trên mạng thể hiện, dù xuất hiện ở đâu thì người đàn ông này cũng có đặc điểm chung là mặt mũi đen nhẻm, mặc bộ đồ màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đen, đi ủng đen, tay cầm chảo màu đen, đầu gà, xúc xích, xiên thịt nướng.

Người đàn ông kỳ quái này thường xuất hiện ở những nơi đông người để xin tiền và luôn có những hành vi bất thường. Thấy lạ, một số phụ huynh đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội bày tỏ hoang mang, nghi ngờ người đàn ông này có hành vi tiếp cận, dụ dỗ, có thể bắt cóc trẻ em.

Tại khu vực Trường tiểu học Nguyễn Du (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) nhiều người xác nhận, người đàn ông kỳ quái này từng xuất hiện cách đây vài ba ngày với những biểu hiện như trên mạng xã hội lan truyền.

“Hôm đó là vào buổi trưa, tôi thấy anh ta xuất hiện với bộ dạng khá là đặc biệt. Mặt đen sì, trong miệng ngậm vật gì đó khiến phồng to hai bên má. Đầu đội mũ bảo hiểm, một tay cầm chiếc xúc xích, cái đầu gà, tay còn lại cầm chiếc đĩa nhỏ màu đen, trong đó có tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng chĩa về phía mọi người xin tiền. Nhiều người thấy kì dị nhưng cũng rút tiền cho”, chị Nguyễn Thị Xuân, 38 tuổi, bán trà đá ven đường, kể.

Cũng theo chị Xuân, khi người đàn ông này cầm xúc xích mời các cháu học sinh ăn, thấy bộ dạng kỳ quái, cháu nào cũng hoảng hốt bỏ chạy.

Nhiều người ở khu đô thị Văn Quán từng nhìn thấy người đàn ông kỳ quái cho rằng, người này không giống bắt cóc trẻ em, mà giống người tâm thần hơn. Nhưng không ai dám chắc vì khi xuất hiện, người đàn ông này không hề nói gì.

Tại khu vực cổng Trường THCS Văn Yên (phường Phúc La, quận Hà Đông), nhiều người cũng xác nhận vài ngày trước, người đàn ông kỳ quái cũng từng xuất hiện ở đây, nhưng 2 ngày gần đây không thấy quay lại.

Chị Nguyễn Hồng Hiển, chủ một cửa hàng buôn bán điện thoại ở đường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội), kể khoảng 13 giờ chiều 6.8, khi chị đang nghỉ trưa thì người đàn ông kỳ quái kể trên xuất hiện trước cửa hàng, định đẩy cửa vào, khiến chị vô cùng sợ hãi.

Sau khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường của người này, chồng chị Hiển đã chặn lại, tuy nhiên, người đàn ông này tiếp tục dùng tay đẩy mạnh cửa muốn đi vào bên trong, đồng thời dùng chiếc đĩa màu đen, trên đĩa có tờ tiền, đập mạnh vào cửa kính, ra dấu hiệu xin tiền. Sau một hồi, chồng chị Hiển vừa chặn cửa, vừa cầm gậy dọa, người này mới chịu rời đi.

Chỉ là một người có bề ngoài khác lạ?

Trao đổi với báo chí vào tối ngày 4/12, lãnh đạo Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, ông đã nắm được thông tin từ ngày 3/12 về nhóm người lạ mặt này đi qua địa bàn phường.

"Tôi đã chỉ đạo anh em kiểm tra lại thông tin về nhóm người lạ mặt này. Tôi có nghe nói là nhóm này có đi qua địa bàn phường nhưng chưa thấy ai trình báo về việc nhóm người này đến xin tiền hay đã đánh ai mà họ chỉ đi qua tuyến đường trên địa bàn phường thôi", lãnh đạo Công an phường Lĩnh Nam cho biết.

Cũng liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Dân trí, Đại tá Vương Tiến Dũng – Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về đối tượng này qua phản ánh của các đơn vị báo chí cũng như mạng xã hội.

"Qua xác minh, chúng tôi xác định nhóm người bôi mặt đen này thực tế chỉ có một nam giới, tuy nhiên vì người này có vẻ ngoài khác lạ nên người dân dùng điện thoại chụp ảnh lại ở nhiều địa điểm khác nhau nên lầm tưởng là có nhiều đối tượng giống vậy. Quá trình theo dõi, người đàn ông này chỉ đi xin tiền chứ không có hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi cũng chưa nhận được phản ánh vi phạm pháp luật của người này từ phía người dân", Đại tá Dũng thông tin.

Cũng theo Đại tá Dũng, cơ quan công an sẽ tiếp tục giám sát người đàn ông này đồng thời phủ nhận tin đồn người bôi đen mặt này bắt cóc trẻ em hay hành hung người khác như đồn đoán trên mạng xã hội.

Hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội

Sau khi rủ bạn hóa trang, bội mặt đen, cầm đầu già để chụp ảnh đăng Facebook nhằm mục đích câu like, nam thanh niên đã bị công an mời lên làm việc.

Tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, một thanh niên có tài khoản facebook Bin Bảnh đăng hình ảnh “ăn mày mặt đen” đăng lên mạng xã hội kèm theo thông tin “Bọn này về đến Hồng Lạc rồi”.

Sau khi đăng tải, bức ảnh khiến dân tình xôn xao, nhiều người cảnh báo người thân dù chưa biết thực hư vụ việc. Sáng 6/12, ông Vũ Xuân Hào, Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc cho biết Công an huyện Thanh Hà đang vào cuộc xác minh hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định người tung hình ảnh này lên mạng xã hội là Đặng Như Chiến (19 tuổi ở xã Hồng Lạc). Ngay sau đó, công an mời nam thanh niên này lên trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, Chiến cho biết đã rủ rê một nam thanh niên tên Xuân 17 tuổi ở xã Hồng Lạc đóng giả làm “ăn mày mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó, Chiến chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân để câu like. Hiện Công an huyện Thanh Hà đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.