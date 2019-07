Gian lận điểm thi Hà Giang: "Phải xem xét tất cả các môn thi cho con anh"

Theo dự kiến, TAND tỉnh Hà Giang tới đây sẽ đưa vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 ra xét xử sơ thẩm. 5 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Giang), Vũ Trọng Lương (cựu phó Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính (2 cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang).



2 cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang Phạm Văn Khuông (trái) và Triệu Thị Chính.

Theo cáo trạng, Vũ Trọng Lương đã tác động vào bài làm của 107 thí sinh với 309 bài thi được nâng điểm. Trong đó, thí sinh được nâng điểm cao nhất với 4 môn là 29,95 điểm; thí sinh được nâng ít nhất với 1 môn là 2,2 điểm.

Đáng chú ý, trong bản cáo trạng này, chỉ có 1 vị phụ huynh bị nêu danh tính đầy đủ là ông Phạm Văn Khuông, khi xảy ra vụ án đang là phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang và sau đó đã bị khởi tố trong vụ án này.

CQĐT xác định đối với hành vi của bị can Phạm Văn Khuông, trực tiếp phụ trách Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (kỳ thi THPT quốc gia 2018, bị can Khuông không tham gia trong hội đồng thi vì căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 7, quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT quy định: Những người có người thân dự thi lại tỉnh trong năm tổ chức kỳ thì không được tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh), đã nhờ bị can Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho con.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 13-6-2018, khi đó Hội đồng thi đã gửi phiếu dự thi cho các thí sinh, bị can Phạm Văn Khuông lên phòng làm việc của Hoài và nhờ Hoài xem xét giúp đỡ cho con trai tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018, đăng ký xét tuyển Đại học Y Thái Bình. Hoài hỏi số báo danh của con trai Phạm Văn Khuông thì bị can Khuông chỉ nhớ 3 số sau là 284 nên Phạm Văn Khuông đã lấy điện thoại ra gọi điện về nhà cho con nhưng không gọi được thì Hoài bảo: "Không cần đâu". Sau đó, Hoài lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Nguyễn Văn Ngũ là chuyên viên phòng khảo thí và bảo Ngũ cầm tập phiếu thi của trường THPT Chuyên Hà Giang lên phòng cho Hoài. Ngũ cầm lên, sau đó Hoài tìm và rút ra tờ phiếu thi và hỏi: "Đây có phải ảnh của con anh không", Phạm Văn Khuông nhìn lại và xác nhận là đúng, sau đó Phạm Văn Khuông nói với Hoài: "Nhờ chú quan tâm đến cháu".

Tiếp đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 27-6-2018, sau khi ăn cơm xong với đoàn cán bộ coi thi của Học viện Ngân hàng tại nhà hàng ở TP Hà Giang, Phạm Văn Khuông gọi Hoài ra ô tô chuẩn bị đi về và Phạm Văn Khuông bảo với Hoài: "Anh chỉ lo con anh trượt tốt nghiệp, phải xem xét tất cả các môn thi cho con anh", Hoài trả lời: "Vâng".

Ngoài ra, vào đầu tháng tháng 7-2018, bị can Triệu Thị Chính gọi điện cho Phạm Văn Khuông để hỏi số báo danh của con trai. Kết quả, con trai ông Khuông được nâng 13,3 điểm của 3 môn thi trắc nghiệm.

Sau đó, bị can Triệu Thị Chính còn đưa cho Hoài một tờ giấy gồm thông tin của 13 thí sinh, nhờ nâng điểm môn Ngữ văn. Hoài nhận lời nhưng chưa nâng được điểm vì Vũ Trọng Lương bị phát hiện vận chuyển bài thi trắc nghiệm từ trường chuyên về Sở GD-ĐT, bị can phải tham gia nhiều cuộc họp cùng sự giám sát chặt chẽ của thanh tra.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại VKSND, bị can Chính không thừa nhận có nhờ Hoài nâng điểm môn Ngữ văn mà chỉ nhờ xem điểm. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng khẳng định bà Chính nhờ bị can Hoài nâng điểm chứ không phải xem điểm.