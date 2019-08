Giám đốc Hàn Quốc trình báo mất 8000 USD trên xe ô tô ở Sài Gòn, tài xế biến mất

Ngày 16/8, Công an TPHCM đang truy tìm Trần Anh Quốc (SN 1986, ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Sơn Tây, tỉnh Bình Định) để điều tra vụ án trộm cắp tài sản mà Quốc là đối tượng nghi vấn trộm 8.000 USD trên ôtô.



Theo điều tra, trước đây, Quốc là tài xế lái xe cho ông Kim Byung Kuk (quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc Tài chính Công ty KCC có trụ sở ở tỉnh Đồng Nai. Chiều 8/3, ông Kim Byung Kuk cùng 1 số người bạn được Quốc chở trên xe ô tô đi ăn ở nhà hàng Malathang đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Trong lúc đi thì ông Kim Byung Kuk có mang theo 1 phong bì chứa 8000 USD. Vì bị vướng nên ông lấy tiền bỏ vào hộc nhỏ bên cánh cửa trái của xe ô tô. Tới nhà hàng, ông này cùng nhóm bạn xuống xe còn Quốc đi tìm nơi đỗ xe.

Một lúc sau, ông Kim Byung Kuk không thấy Quốc đi vào nên điện cho Quốc nói vào ăn chung. Quốc trả lời là không tìm được đường vào nhà hàng. Ông Kim Byung Kuk nói Quốc lái xe đi về trước còn ông và nhóm bạn ăn xong sẽ bắt xe taxi về sau.

Hình minh hoạ.

Tối cùng ngày, ông Kim Byung Kuk trở về chung cư ở quận 2 mở cửa xe ô tô thì không thấy phong bì chứa tiền USD của mình đâu. Ông vội điện cho Quốc nhưng không liên lạc được. Quốc cũng nghỉ việc đi đâu không ai rõ.

Ông Kim Byung Kuk đã tới Công an TPHCM trình báo. Công an xác định Quốc không còn ở nơi tạm trú và cũng không có mặt tại địa phương nơi đăng ký thường trú. Do vậy, công an truy tìm Quốc để làm rõ theo đơn tố giác của ông Kim Byung Kuk.

Công an cho hay, nếu ai biết Quốc ở đâu, báo về Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 (ĐT: 069.3187414), gặp điều tra viên Phan Thanh Vũ.