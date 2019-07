Giải cứu thành công người cha ôm con gái 7 tháng tuổi lên cầu Nhật Tân với ý định tự tử

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 15/7/2019. Khi đang lưu thông trên cầu Nhật Tân, người dân nhìn thấy một người đàn ông ngồi gần lan can cầu có ý định tự tử. Ngay lập tức, người dân gọi điện cho lực lượng công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 quận Tây Hồ và huyện Đông Anh nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện một người đàn ông bế cháu bé khoảng 7 tháng tuổi ngồi gần lan can cầu trong trạng thái tinh thần suy sụp, không minh mẫn.

Bé gái được chăm sóc tại Công an Phường Phú Thượng.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng tiếp cận, can ngăn, động viên người đàn ông. Sau một thời gian khuyên giải, lực lượng công an đã đưa người đàn ông cùng cháu bé vào trong an toàn. Ngay sau đó, hai bố con được đưa về Công an phường Phú Thượng chăm sóc.

Được biết, người đàn ông này tên V.Q (SN 1989, trú tại huyện Đông Anh), do mâu thuẫn gia đình nên trong lúc quẫn trí đã bế con gái 7 tháng tuổi lên cầu Nhật Tân với ý định tự tử.

Hiện Công an phường Phú Thượng đang động viên tinh thần anh Q. cũng như chăm sóc cháu bé và liên hệ người nhà để đưa bố con anh Q. về nhà.



Nhìn hình ảnh cháu bé dễ thương, chìm trong giấc ngủ nhưng sẽ không ai ngờ đến chỉ muộn chút nữa thôi bi kịch sẽ xảy đến với em. Hy vọng qua sự việc này, những người lớn sẽ có cách nhìn đúng đắn và hành xử hợp lý hơn để không ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ.