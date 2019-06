Gia Lai: Bắt 2 "kiều nữ" buôn bán ma túy cùng 8 con nghiện

Ngày 17/6, một cán bộ Công an TP.Pleiku cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm bán ma túy tại tổ 2, phường Tây Sơn bắt giữ hai đối tượng.

Hai đối tượng bị bắt là Khổng Thị Thiên Phương, SN 1970, trú tại căn nhà 132/10 đường Phan Đình Phùng, tổ 2, phường Tây Sơn và Nguyễn Thị Kiều My, SN 1992, trú tại 435 đường Lý Thái Tổ, tổ 3. phường Thống Nhất đang có hành vi bán ma túy trái phép.

Hai đối tượng buôn bán ma túy bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo điều tra của cơ quan công an, các con nghiện khi có yêu cầu sẽ liên lạc qua điện thoại và đến địa điểm trên để mua hàng. Các con nghiện đến mua sẽ đứng ngoài khung cửa sắt bên ngoài để giao dịch với Phương và My.

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/6, Công an TP. Pleiku đã tiến hành bắt quả tang Dương Văn Mạnh, SN 1991, trú tại tổ 6, phường Hoa Lư, TP.Pleiku, thu giữ được là 1 gói ma túy đá mua của Phương và My với giá 1,5 triệu.

Ngay sau đó, Công an TP. Pleiku đã ập vào căn nhà bắt giữ Phương và My. Bước đầu khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm 1 bì ni lông đựng ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Sau đó, lực lượng Công an TP.Pleiku tiếp tục triển khai lực lượng mật phục, bắt giữ thêm 7 đối tượng khác đến mua ma túy tại nhà của 2 đối tượng trên.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.