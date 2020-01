Gia đình sản phụ từ chối bác sĩ can thiệp y tế vì muốn sinh thuận tự nhiên

Ngày 3/1, bác sĩ Ngô Kim Yến, Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đã nhận được báo cáo của bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng về trường hợp sinh thuận tự nhiên tại nhà được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng lại từ chối sự can thiệp y tế.



Bà Yến cho rằng việc từ chối các dịch vụ y tế trong trường hợp sản phụ nguy cấp là phản khoa học, cần cảnh báo. Trong trường hợp này, trẻ sơ sinh được cắt dây rốn ở nhà, khi đến viện, mẹ từ chối không cho tiêm uốn ván có thể nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Trước đó, sáng 30/12/2019, bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiếp nhận trường hợp sản phụ P. (SN 1987), quê Nha Trang, đang tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn. Chị P. sinh tại nhà, đứa trẻ được cắt dây rốn trước khi vào viện.

Chẩn đoán khi vào viện, hậu sản giờ thứ 2/thai con rạ đủ tháng chuyển dạ đẻ tại nhà. Biến chứng rách tầng sinh môn, theo dõi tổ chức buồng tử cung. Bé da hồng, bú tốt, khóc to. Bác sĩ khám và giải thích với gia đình về các vấn đề y tế cần can thiệp như: kiểm soát buồng tử cung, khâu tầng sinh môn, thuốc và vaccine cho mẹ và con...

Điều đáng nói, mặc dù sản phụ được đưa vào viện nhưng người thân lại muốn theo phương pháp sinh thuận tự nhiên, không đồng ý cho bác sĩ can thiệp y tế bất cứ kỹ thuật nào. Thậm chí, người thân không đồng tình cho nhân viên y tế thực hiện các quy trình tiếp xúc, can thiệp y tế cho cả mẹ và con. Người nhà cam kết, đề nghị bệnh viện không được can thiệp y tế bất cứ kỹ thuật nào.

Bác sĩ Huỳnh Thị Diễm Thuý, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, đây là trường hợp sinh thuận tự nhiên đầu tiên bất hợp tác trong can thiệp y tế thường quy đối với mẹ và bé tại đơn vị này.

Các bác sĩ tại bệnh viện này khuyến cáo, các sản phụ nên đến các cơ sở y tế để được theo dõi sinh, bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé, giảm tỷ lệ tử vong cho mẹ và bé trong các ca sinh.