Gia đình Quỳnh Trâm - Baggio khoe bộ ảnh Sài Gòn se lạnh đẹp đến nao lòng, biểu cảm cực đáng yêu của 2 bé sinh đôi khiến ai cũng thích thú

Cặp đôi Quỳnh Trâm, Baggio và 2 bé sinh đôi Ben, Liam thời gian gần đây rất được cộng đồng mạng chú ý, hầu hết mọi người đều chẳng thể "làm ngơ" trước vẻ dễ thương của 2 anh chàng. Mà hơn hết, mẹ Trâm lại là người có khiếu thẩm mỹ và cực kỳ đầu tư cho 2 anh về khoản trang phục cho nên lúc nào Ben và Liam cũng như những soái ca lịch lãm vậy.

Mới đây nhất, cả gia đình đã cùng nhau chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhân dịp cuối năm. Được biết, với nhà Quỳnh Trâm, đây là khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều vô cùng thích thú.

Gia đình Quỳnh Trâm - Baggio và 2 con trai sinh đôi cùng nhau đi chụp ảnh nhân những ngày Sài Gòn se lạnh.

Những khoảnh khắc đẹp của cả nhà.

Hai bé Ben và Liam cực dễ thương.

Sài Gòn quanh năm nắng nóng, chỉ se lạnh một chút vào những tháng cuối năm nên chỉ cần trời trở gió một chút là nhà Quỳnh Trâm phải đưa nhau đi chụp ảnh luôn. Cảm giác được ủ mình trong chiếc áo ấm rồi cùng những người thương yêu nhất dạo chơi ngoài trời quả thật rất tuyệt.

Sài Gòn hiếm khi se lạnh nên có cơ hội là cả nhà phải đi chụp ảnh ngay.

Quỳnh Trâm chia sẻ: "Cuối năm này là thời điểm cả nhà mình đều thích bởi vừa có gió se lạnh nhưng cũng rất ấm áp, rộn ràng khi mùa lễ hội sắp đến. Cảm giác ấy đúng với câu nói mọi người vẫn thường dùng là "love is in the air" khi ai cũng yêu thương, khăng khít với nhau gấp bội phần ngày thường.

Khi thực hiện bộ ảnh này tụi mình đã cân nhắc địa điểm chụp khá nhiều. Sau đó, thay vì chụp trong studio hoặc những nơi trung tâm thương mại náo nhiệt như mọi năm mình đã quyết định chọn không gian ngoại cảnh thoáng đãng để 2 bạn nhỏ Ben và Liam được tận hưởng không khí trong lành và lại có thể làm quen với thiên nhiên cũng như chơi các hoạt động ngoài trời".

Thời điểm gần đến Noel chính là lúc cả nhà Quỳnh Trâm thích nhất. Và họ đã chọn ngoại cảnh để thực hiện bộ hình thay vì chụp trong studio hay trung tâm thương mại.

Hai bé Ben và Liam khi được ra ngoài thì thích lắm, cứ chạy nhảy liên tục. Nhưng rất may là có vẻ như đã khá quen nên hai anh chàng cũng hợp tác với bố mẹ và chuyên nghiệp trong việc chụp ảnh lắm. Còn Quỳnh Trâm với Baggio thì cũng nhân dịp này hâm nóng tình cảm bằng những khoảnh khắc cực kỳ ấm áp bên nhau.