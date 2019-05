Gia đình nạn nhân không yêu cầu Nguyễn Hữu Linh bồi thường

Ngày 22/5, Viện KSND quận 4 (TPHCM) đã chuyển hồ sơ truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng, cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng) sang Tòa án nhân dân quận 4. Bị can Nguyễn Hữu Linh bị truy tố về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

Qua điều tra, cơ quan tố tụng quận 4 xác định hành vi của bị can Nguyễn Hữu Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi. Hành vi của bị can làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, bản thân bị can Nguyễn Hữu Linh lầ người từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng lại vi phạm pháp luật, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến ngành nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.



Về trách nhiệm dân sự, cha mẹ cháu bé không yêu cầu xử lý vụ việc cũng như yêu cầu bồi thường dân sự.

Hình ảnh Nguyễn Hữu Linh dâm ô cháu bé trong thang máy. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc được Cơ quan CSĐT – Công an quận 4 (TPHCM) tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội vào hôm 2/4. Sau đó, công an vào cuộc xác minh. Sự việc người đàn ông có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy xảy ra tại chung cư Galaxy 9 (trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4).

Qua kết quả xác minh, điều tra, khoảng 21h30 tối 1/4, cháu N.K.L (8 tuổi) từ tầng trệt đi vào thang máy. Lúc này, ông Nguyễn Hữu Linh cũng bước vào. Khi thang máy đóng cửa lại, ông Linh đã có hành vi sàm sỡ cháu bé như ôm hôn, sờ vào đùi…

Chung cư Galaxy 9, nơi xảy ra sự việc. Ảnh Ngô Bình

Khi làm việc với công an, ông Linh thừa nhận có uống chai bia trước khi vào thang máy nên đã có những hành động trên.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT-Công an quận 4 khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh (62 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị can Nguyễn Hữu Linh còn bị cấm xuất cảnh và cấm đi khởi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra vào ngày 20/4.

Cùng ngày, Viện KSND quận 4 đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo điều 146 Bộ luật Hình sự 2015; đồng thời phê chuẩn lệnh cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.