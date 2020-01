Gia đình anh trai Bảo Thy tổ chức sinh nhật cho con gái, năm nay khác hẳn năm trước nhưng vẫn đầy ấm áp cho "cục vàng"

Mới đây (1/1), trên mạng xã hội gia đình Bảo Thy vô cùng hạnh phúc khi tuyên bố đây là thời khắc sinh nhật của cháu gái nữ ca sĩ - bé Son (con của Thế Bảo - Trang Pilla). Bảo Thy viết trên trang cá nhân: "Happy Birthday bé Son cục cưng của cả nhà. Tròn 2 tuổi ngày càng đáng yêu, khoẻ mạnh, thông minh và ngoan ngoãn con nha... chụt chụt".

Bảo Thy bên cháu yêu

Khác với sinh nhận tròn 1 tuổi của con gái vào năm ngoái, năm nay không gian tiệc sinh nhật bé Son giản dị hơn rất nhiều.

Nếu như vào sinh nhật 1 tuổi của bé Son, gia đình anh trai Bảo Thy chọn đặt tiệc tại một nhà hàng sang trọng ở Q7, chỉ có đại gia đình nhà Trang Pilla cùng bạn bè, người quen thân thiết tham dự, không gian bữa tiệc vô cùng sang chảnh, đẹp đẽ, có lẽ tiêu tốn chi phí khá "khủng" của vợ chồng Trang Pilla thì trong lần sinh nhật thứ 2 này, bé Son được ba mẹ tự tay trang trí sinh nhật cho con tại nhà.

Bữa tiệc sinh nhật bé Bảo Hân (ở nhà được gọi là Son) tròn 2 tuổi được tổ chức giản dị tại nhà.

Trang Pilla tâm sự: "Happy New Year and Happy Birthday em bé Son của ba mẹ. Năm nay làm tiệc tại gia đơn giản do chính tay ba mẹ trang trí... Sẽ cố gắng mỗi năm đều tận tay làm cho con để mỗi khoảnh khắc bước qua tuổi mới của con thật ý nghĩa... Ba mẹ yêu con và em Kem rất nhiều".

Sinh ra trong một gia đình có nền tảng vững chắc, ngay từ nhỏ bé Son đã được cưng chiều như trứng mỏng. Ngoài những lời yêu thương ngọt ngào, cô bé thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Nhìn bức ảnh hạnh phúc ghi lại tổ ấm trọn vẹn của gia đình anh trai nữ ca sĩ khi "đủ nếp đủ tẻ" khiến ai nhìn cũng xuýt xoa, ngưỡng mộ. Đặc biệt, cả hai bé trộm vía đều sở hữu gương mặt với nhiều đường nét đáng yêu.

Cậu quý tử chỉ vài tháng tuổi đã nhận không ít lời khen về độ điển trai. Trang Pilla dù trải qua 2 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt tươi trẻ chẳng khác gì thời còn con gái.