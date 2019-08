Gặp nhân viên ý thức kém khi đi ăn buffet ở chuỗi nhà hàng nổi tiếng, khách hàng góp ý lại nhận thái độ thế này

"Khách hàng là thượng đế" vốn được biết là nguyên tắc đầu tiên của bất cứ ai hoạt động trong ngành dịch vụ. Tuy nhiên biết và thực hiện lại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Bằng chứng là thời gian gần đây trên MXH có không biết bao nhiêu những bài đăng kể về trải nghiệm không tốt khi đi ăn do nhân viên gây ra khiến dân mạng phẫn nộ.

Đơn cử như câu chuyện đi ăn buffet của anh N.N đang khiến dân tình chú ý dưới đây.

Chia sẻ của anh N.N.

Theo đó, anh N.N mới đi ăn lẩu ở chuỗi nhà hàng buffet D. cơ sở Hà Đông và đã có 1 trải nghiệm cực kì tồi tệ. Nguyên nhân không phải vì đồ ăn không ngon mà vì "ý thức không thể kém hơn nữa" của nhân viên ở đây.

"Lúc mình tới có 4 người rồi trong quán, 1 bàn bắt đầu đứng dậy thế là còn 2 đứa mình và 2 bạn nữa. Các bạn nhân viên vừa dọn dẹp nói rất to, hét lên với nhau, thậm chí người trong bếp nói chuyện phiếm với người ngoài bằng cách hét lên rất to. Mình đã rất khó chịu lúc đó rồi nhưng vẫn nhịn. Rồi khoảng 30 phút sau khi ăn có 2 bạn gái nước ngoài vào quán gọi buffet nướng ăn, ở quán có 1 bạn phục vụ biết tiếng Anh nên ra order. Cùng lúc đó 4, 5 bạn nhân viên kéo ra ồ à bên cạnh 2 bạn khách và bạn nhân viên đang order lý do là "Anh giỏi tiếng Anh" - anh N.N kể lại.

Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế, vị khách hàng này còn cho biết thêm: "Cao trào nhất lúc 21h20 các bạn nhân viên túm 5 tụm 7 ngồi cạnh bàn 2 bạn nước ngoài, vẫn nói rất to và khiến người khác khó chịu. Thậm chí vài bạn còn nói đến chuyện đuổi 2 bạn kia đi vì đã sắp đến giờ đóng cửa trong khi 2 bạn khách này vào lúc 21h và quán vẫn nhận khách vào. (!?) Có vài bạn nhân viên nói bập bẹ mấy câu tiếng Anh như "get out", "go away"... Mình thấy khó chịu quá và gọi thanh toán sau đó có góp ý 1 nhân viên nhưng có vẻ không tiếp thu, chỉ cười trừ và lảng tránh".

Anh N.N cũng cho biết quan điểm của mình là đồ ăn ngon chỉ 1 phần thôi còn lại là thái độ của nhân viên phục vụ. Vì thế mà sau lần đi ăn này, anh chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại ăn ở đây nữa.

Cảnh nhân viên tụm lại nói chuyện được anh N.N chụp lại.

Ý thức của nhân viên phục vụ vốn là một vấn đề nhức nhối trong các hội nhóm bàn chuyện ăn uống trên MXH nên chia sẻ của anh N.N nhanh chóng khiến nhiều người chú ý. Rất nhiều người cho rằng mình cũng gặp phải vấn đề tương tự khi đi ăn ở đây:

- Đồ ăn thì cũng được nhưng thái độ nhân viên dở tệ. Lần trước đi ăn nhóm mình bị 1 chị nhân viên lườm cho cháy thịt không cần vỉ nướng luôn.

- Có vẻ như bạn chung sự khó chịu với mình khi tới đây! Đồ ăn thì cũng tạm ổn, mỗi tội nhân viên không được ổn lắm. Mình gọi thêm đồ mà tới khi chuẩn bị ăn xong rồi mới mang ra, sau đó là nhận order nhưng 1 lúc lâu sau ra báo đồ đó hết rồi. Mình ăn cách đây 2 tháng nhưng giờ chưa muốn quay lại lần tiếp.



- Mình đã ăn một lần và sẽ không bao giờ quay lại vì cả nhân viên và cả đồ ăn.

- Xong lúc ăn mà khách gọi nhiều đồ cái là nhân viên kiểu khó chịu ra mặt luôn hoặc là đứng tủm tỉm nhìn khách cười. Khó hiểu thực sự!

- Mình cũng từng ăn ở đây, nhân viên như kiểu họp chợ ý . Gọi đồ ăn thì cứ như kiểu ăn xin mà nói chuyện còn to hơn cả khách.

- Đã đến và không bao giờ quay lại. Gọi order đồ mà nhân viên toàn lẩn đi. Gọi xin thêm nước lẩu thì 30 phút sau vẫn không ý kiến gì, tiếp tục là thay than thì hỏi đến 3 lần vẫn không được, đến khi thấy khách cực kỳ khó chịu mới đến thay. Nhân viên thì toàn tụm thành nhóm buôn chuyện.



Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có 1 vài bình luận trái chiều và khẳng định nhân viên ở đây khá ổn:

- Chắc do nhân viên ca đó, mình ăn cũng hôm qua lúc 7h mà nhân viên phục vụ ok, để ý thấy mình hết đồ là tự động ra hỏi lấy thêm gì rồi dọn bớt bàn chứ không như thế này đâu.

- Mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi, đồ ăn ổn, nhân viên rất nhiệt tình.



- Ơ. Mình đến quán này thấy nhân viên ổn mà nhỉ? Nhanh nhẹn, nhiệt tình.



Hiện tại, phía chuỗi nhà hàng chưa có bất cứ phản hồi nào về sự việc này còn dân mạng vẫn đang tiếp tục bình luận ở dưới bài viết của anh N.N.