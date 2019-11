Gần sát ngày 20/11 nhưng giá hoa ở chợ Quảng An vẫn khá ổn định và rất đa dạng các loại hoa

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) từ lâu đã được nhiều người biết đến là một trong những chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Đây cũng là chợ đầu mối cung cấp hoa tươi cho toàn Thủ đô.



Chợ hoa Quảng An thường họp vào thời điểm 12h đêm đến 3-4h sáng ngày mới hôm sau. Ghé tới chợ Quảng An bạn sẽ thấy một Hà Nội nhộn nhịp rất khác. Nó đối ngược hoàn toàn với một thành phố đang ngủ say giấc, chỉ còn những ánh đèn vàng và sự im lặng trên từng tuyến phố, con đường.

Chợ Quảng An sôi động hơn khi những ngày giáp 20/11 với nhu cầu mua hoa từ thị trường tăng lên.

Càng sát ngày 20/11, chợ hoa Quảng An càng sôi nổi, nhộn nhịp hơn. Hàng loạt những xe tải chở hoa từ các vùng lân cận như: Tây Tựu, Mê Linh, Nhật Tân, Gia Lâm… lại tấp nập đổ về đây.



Các cửa hàng hoa tại chợ Quảng An hoạt động từ 12h đêm tới 3-4h sáng ngày hôm sau.

Các loại hoa ở chợ rất tươi vì được nhập về trong đêm. Hoa hồng vườn có giá 150k 100 bông.

Giá thành hoa không tăng nhiều khi gần sát ngày 20/11 chính là một ưu điểm để người tiêu dùng lựa chọn tới chợ Quảng An mua hoa với số lượng nhiều.

Rất nhiều sạp hoa sát nhau giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn và so sánh.

Theo quan sát, chợ hoa Quảng An ngày giáp 20/11 đa dạng và phong phú. Chợ bán chủ yếu là hoa ly, hoa hồng, hoa lan chậu, hoa lay ơn, hoa cúc. Tuy nhiên, năm nay có sự đổi mới khi xuất hiện thêm nhiều loại hoa đẹp và lạ hơn. Có thể kể tới như hoa Ánh trăng, hoa hồng to, Daisy, cúc đại đóa.



Chợ bán chủ yếu là hoa ly, hoa hồng, hoa lan chậu, hoa lay ơn, hoa cúc.

Hoa mẫu đơn thời điểm này rất đẹp. Loại chùm có giá 60k/bó, loại hoa đơn có giá 50k/bó.

Hoa hồng loại to có rất nhiều màu đẹp và lạ, giá 180k/bó.

Hoa baby được nhuộm rất nhiều màu, có giá 110k/bó.

Những chủ cửa hàng ở đây cho biết, các sạp trong chợ vẫn đang bán một số loại hoa thường ngày, tuy nhiên có nhập thêm các loại hoa khác để bày bán đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Nhìn chung giá hoa ở chợ Quảng An rẻ, đẹp, có rất nhiều loại hoa mới. Cẩm tú cầu bông to màu trắng 65k/bông, màu hồng 45k/bông, loại nhỏ 80k/chục. Hoa Ánh trăng 170k/5 cành. Hoa lan tím 50k/10 bông. Baby 140k/bó. Hoa hồng to 180k/chục. Lan tường 80k/bó. Cúc tím đỏ 150k 50 bông. Hoa phăng đơn 50k/bó, loại chùm 60k/bó. Daisy 120k/bó. Cúc đại đóa 170k 50 bông. Hồng vườn 150k 100 bông. Hoa bó hoa lẵng 200 - 300k. Cúc họa mi 70k 1 bó to gồm 3 bó nhỏ.

Hoa Baby có giá là 140k/bó.

Cẩm tú cầu bông to màu trắng 65k/bông, màu hồng 45k/bông, loại nhỏ 80k/chục.

Hoa ánh trăng là một loại hoa mới lạ, có giá 170k/bó

Hoa cúc bông to năm nay có màu tím rất mới lạ, giá 150k/ 50 bông

Hoa daisy có giá 120k/bó

Hoa bi nhiều màu có giá 110K/chục.

Hoa lá bạc có giá là 90K/bó và phi yến có giá 30K/bó.

Ngoài ra, chợ Quảng An cũng bán cả lẵng hoa và bó hoa đã gói sẵn. Các bó hoa và lẵng hoa ở đây có ưu điểm là giá thành rẻ hơn so với thị trường, người tiêu dùng có thể tự lựa chọn từng bông hoa rồi nhờ chủ cửa hàng gói ngay tại chỗ. Chính vì thế mà với cùng một số tiền nhưng bó hoa bạn mua được lại tươi và đầy đặn hơn hẳn.

Tại chợ Quảng An cũng không thiếu các lẵng hoa và bó hoa tươi được gói đẹp mắt cho bạn lựa chọn, giá khoảng 200k - 300k/bó.

Bạn có thể tự lựa chọn từng bông hoa mình yêu thích rồi nhờ chủ cửa hàng gói hoặc cắm lại.

Thị trường hoa tươi sát ngày 20/11 tăng giá là điều mà người tiêu dùng có thể lường trước. Nhưng bạn vẫn có thể mua sắm thông minh bằng cách ghé tới chợ hoa đầu mối Quảng An. Tuy nhiên, bạn sẽ phải dậy khá sớm vì chợ chỉ họp từ 12h tới 3-4h sáng hôm sau mà thôi.