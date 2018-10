Fan kêu gào phản đối: Vừa cho Hàm Hương uống thuốc "triệt sản", Như Ý - Châu Tấn đã bị Càn Long tát như trời giáng

Tối 1/10, ekip sản xuất Hậu cung Như Ý truyện tiếp tục tung ra clip giới thiệu tình tiết cho những tập cuối của phim. Trong số này, đáng chú ý có phần Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn) bị Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) đánh mạnh vào mặt mà không dám khóc.

"Hậu cung Như Ý truyện": Càn Long đánh Như Ý - Châu Tấn vì say mê cuồng dại Hàm Hương.

Hàm Hương - Hàn Hương Kiến.

Nguyên nhân của việc Càn Long "động thủ" với Như Ý là vì nàng đã bưng bát thuốc "triệt sản" đến cho Dung Phi - Hàn Hương Kiến uống (Hàn Hương Kiến có tên gọi dân gian là Hàm Hương). Sau khi uống bát thuốc này, Hàn Hương Kiến mất đi khả năng sinh nở, chẳng thể nào sinh con nối dõi cho Càn Long được nữa. Cho rằng Như Ý độc ác, nhẫn tâm, ghen tuông cuồng nộ nên Càn Long đã đánh nàng thật mạnh.

Sau đó, Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai) xuất hiện và can ngăn. Thực chất, Như Ý chẳng có mưu đồ gì xấu xa với Hàn Hương Kiến. Bát thuốc "triệt sản" kia chỉ là do Thái hậu Chân Hoàn muốn nàng mang đến. Thái hậu không muốn Càn Long say mê Hàn Hương Kiến như điên, như dại mà quên mất mọi thứ.

Như Ý khóc nghẹn khi bị Càn Long đánh.

Đáng tiếc thay, Càn Long chẳng hiểu điều này, bậc quân vương cứ tự cho mình là tài giỏi, thông tuệ, quyền lực nhất. Tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm chính thức rạn nứt khi Càn Long đánh Như Ý. Cả đời Như Ý chẳng làm điều gì có lỗi với Càn Long, thế nhưng những thứ nàng nhận về chỉ toàn là bẽ bàng, cay đắng.

Vị vua điềm đạm, anh minh nay đã biến mất rồi các fan nhé!

Tiếp đến, Như Ý bước đi, bỏ lại Càn Long và Thái hậu. Nàng rưng rưng chực trào nước mắt nhưng lại không khóc nổi. Khi Du Phi - Hải Lan (Trương Quân Ninh) ra hiệu muốn đi theo nàng trở về Dực Khôn cung, Như Ý đã xua tay chối từ. Nàng bước đi mà lòng đau như cắt, Như Ý mạnh mẽ, kiên cường chẳng còn đâu nữa, trước mắt khán giả Hậu cung Như Ý truyện chỉ là người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối, yêu thương hết lòng nhưng bị phụ bạc đến sức cùng lực kiệt.

Trên các diễn đàn phim ảnh, fan kêu gào, mắng chửi Càn Long không tiếc lời: "Chỉ mong sao người nhận lấy hậu quả cay đắng là Càn Long", "Bạc bẽo, hoang dâm, thấy gái trẻ là sáng mắt quên luôn vợ cả. Thật sự càng xem càng ghét Càn Long", "Đánh vợ mà chẳng thèm hỏi lý do. Cả cuộc đời nhân vật này giống như chỉ là để đánh phụ nữ", "Thương Như Ý quá, nhìn nàng khóc mà muốn khóc theo", "Càn Long - Hoắc Kiến Hoa chính là người đàn ông đáng ghét nhất năm rồi"...