Fan Địch Lệ Nhiệt Ba bị chỉ trích vì so sánh giá trị bông tai của thần tượng với trang phục của Dương Mịch

Tại lễ bế mạc giải Kim Kê vừa kết thúc cách đây không lâu đã quy tụ dàn sao đình đám, trong đó hai ngôi sao nổi bật nhất chính là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nếu Dương Mịch gây chú ý bởi nhan sắc hoàn hảo và vẻ quyến rũ khó cưỡng thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không kém cạnh, cô còn lên vị trí số 1 top "hot search" Weibo xứ Trung chỉ vì lý do thất thần và buồn bã khi làm rơi hoa tai. Vốn hai người đẹp này cũng chẳng có gì liên quan đến nhau nhưng fan Địch Lệ Nhiệt Ba lại "biến không thành có" vì màn so sánh giá trị bông tai của thần tượng với trang phục của Dương Mịch.



Fan Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi vì so sánh giá trị trang sức của Địch Lệ Nhiệt Ba với trang phục của Dương Mịch.

Được biết fan của Địch Lệ Nhiệt Ba đã mở màn cho trận chiến này bằng việc đưa ra dẫn chứng, chứng minh bộ váy mà Dương Mịch mặc trong lễ bế mạc giải Kim Kê không giá trị bằng bông tai của thần tượng mình. Theo đó, bộ váy màu đỏ quyến rũ của Dương Mịch đến từ thương hiệu hàng đầu thế giới Oscar de la Renta nhưng giá chỉ có 41.470 NDT (khoảng 137 triệu đồng), trong khi đôi bông tai Mikimoto của Địch Lệ Nhiệt Ba lại có giá lên đến 129.580 NDT (khoảng 428 triệu đồng).

Màn so sánh khập khiễng này của fan Địch Lệ Nhiệt Ba nhận phải nhiều chỉ trích từ phía netizen xứ Trung bởi ai cũng biết rõ giá trị của đồ trang sức, nhất là những trang sức sử dụng kim cương và các loại đá quý khác luôn có giá trị cao hơn nhiều so với trang phục, dù trang phục đó có thuộc thương hiệu cao cấp đến đâu đi chăng nữa. Fan của Dương Mịch cũng rất bức xúc, họ cho rằng nếu so sánh về bông tai thì của idol mình giá còn lên đến 770.000 tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng), bông tai của Địch Lệ Nhiệt Ba "không có cửa" để so sánh.

Không so sánh sẽ không đau thương, đôi bông tai của Dương Mịch có giá gấp 5 lần bông tai của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nguồn: Weibo