Em sợ một ngày nào đó sẽ bị vợ anh "xử đẹp" nhưng lại chẳng gặp ai tốt hơn và cũng không từ bỏ anh được

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.



Anh Xương Rồng thân mến!

Em viết cho anh lá thư này, hi vọng anh là nam giới sẽ hiểu phần nào tâm lý nam giới và sẽ giúp cho em lời khuyên sáng suốt nhất, vì thật sự em rất bối rối.

Anh ạ, em đang ở trong tình thế mà chắc ai nghe cũng ghét, em là "người thứ 3" như mọi người vẫn hay gọi, nhưng em cũng không phải cố tình cướp chồng của người khác.

Ban đầu em gặp anh ấy thấy nói chuyện hợp quá, đến khi em có tình cảm với anh ấy rồi thì mới biết ảnh đã có gia đình hạnh phúc, em cũng hoang mang đau khổ lắm và cố gắng để thoát khỏi ảnh mà không được. Vậy là em cứ sống trong yêu đương lén lút vậy 2 năm trời nay rồi.

Ảnh minh họa.

Ảnh vốn là người rộng lượng, mua cho em một căn nhà nhỏ, hàng tháng cho tiền em sống đàng hoàng, cũng bảo em là nếu gặp ai tốt thì cứ cưới đi, Nhưng sao em không thấy ai tốt hơn ảnh vậy, gặp ai em cũng thầm so sánh với ảnh và thấy ảnh là người tốt nhất trừ việc ảnh có gia đình rồi.

Nhiều lúc em khóc thầm sao số phận mình bất hạnh quá, bao nhiêu người không yêu lại đâm đầu vào yêu ảnh. Em muốn thoát khỏi danh xưng tồi tệ này mà không làm sao từ bỏ anh được. Em chỉ sợ một ngày nào đó vợ ảnh biết chuyện chắc em cũng không sống nổi vì nghe đâu chị ấy quyền lực và dễ sợ lắm.

Em phải làm gì để thoát khỏi mối quan hệ này đây anh?

Chào em!

Chà chà, việc này cũng phức tạp đây. Anh đang cảm nhận sự mâu thuẫn trong em, vừa muốn bỏ vừa muốn ở bên. Em muốn chấm dứt vì sợ tương lai mù mịt và sợ người vợ kia sẽ "xử đẹp" mình nhưng lại cứ so sánh các anh chàng khác với anh ấy, thế thì tìm hoài bao giờ mới thấy người bạn trai mới?

Nhiều người đàn ông họ khôn ngoan lắm em ơi, có bồ là họ có thêm chứ mất mát gì đâu ngoài chút tiền trợ cấp hàng tháng, coi như họ không mất thời gian tán tỉnh hay quan hệ linh tinh bên ngoài thì bây giờ họ có hẳn cô người tình bé nhỏ chờ đợi sẵn. Họ vẫn có gia đình êm ấm để ngoại giao, vẫn có người tình để ôm ấp để đổi gió.

Đương nhiên ở điều kiện cần và đủ này chắc anh ta chẳng muốn buông bỏ em rồi, còn việc nói em tìm được ai tốt thì cưới, nhưng anh ta nắm thừa được tâm lý của em cứ chăm sóc chi li thì làm sao em bỏ mà yêu người khác được. Cuối cùng người thiệt thòi và mất mát ở đây là vợ anh ta và em mà thôi.

Nếu em cứ vương vấn mà không đủ can đảm chấm dứt, một ngày nào đó vợ anh ta biết chuyện thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Có thể là các vụ đánh ghen ầm ĩ giống như trên mạng em hay xem, cũng có thể là các vụ đánh ghen giấu mặt hoặc bất cứ điều gì chị ấy có thể nghĩ ra để "dạy dỗ" em. Mà điều này hẳn là em không muốn chờ đợi và đón nhận nó chứ?

Muốn bắt đầu một mối quan hệ mới thì đương nhiên em phải can đảm chấm dứt quan hệ cũ - mối quan hệ gây tổn thương cho người khác. Chỉ có vậy em mới ngừng so sánh và tránh làm tổn thương những người đàn ông đến sau kia. Nói chung, mọi việc là do em quyết định và chấm dứt hay tiếp tục đều là ở em cả, em có tự do và thực sự hạnh phúc hay không, hãy nhìn thật sâu vào suy nghĩ của bản thân để bắt đầu nhé.