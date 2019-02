Đường tình khác biệt của bộ 3 quyền lực nhất "Táo Quân": Người U60 vẫn lẻ bóng, kẻ lại long đong hai lần đò

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân sang, chương trình Táo Quân lại trở thành món ăn tinh thần quen thuộc đối với người hâm mộ.

Mặc dù nhận phải những ý kiến trái chiều nhưng theo nhiều người, Táo Quân không chỉ còn đơn giản là một chương trình truyền hình vào tối 30 Tết mà nó còn cũng quan trọng không kém cái bánh chưng, khúc giò ngày Tết vậy.

Thậm chí, người ta còn nói rằng thiếu Táo Quân, Tết dường như mất đi 1 phần dư vị.

Hơn 15 năm đã trôi qua, ê kíp Táo Quân vẫn miệt mài mang đến cho người hâm mộ những tiếng cười sâu cay và đầy ý vị nhân dịp Tết đến xuân sang. Có một điều đặc biệt đó chính là có thể các vai trong Táo Quân có sự luân phiên thay đổi nhưng có 1 bộ ba thì chưa từng một lần đổi chủ đó chính "tam ca" Nam Tào, Bắc Đẩu, Ngọc Hoàng: Xuân Bắc, Công Lý, Quốc Khánh.

Quen mặt thuộc tên là vậy nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng bộ ba Táo Quân này lại có đời tư hoàn toàn khác biệt.

Xuân Bắc - Nam Tào và cuộc hôn nhân ngọt ngào 12 năm với "nàng tiểu thư" giàu nhất nhì Hà Thành

Không quá lời khi nói rằng Xuân Bắc là một trong những nghệ sĩ hài thành danh hàng đầu đất Bắc. Gần 20 năm qua đi nhưng danh tiếng của Xuân Bắc vẫn chưa từng hạ nhiệt. Dù vào rất nhiều vai hài nhưng có lẽ nhắc tới Xuân Bắc người ta nghĩ ngay tới vai diễn Nam Tào - vai diễn gắn bó với anh trong suốt hơn 15 năm qua.

Là ngôi sao hàng đầu của làng hài đất Bắc, người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt cho đời tư của Xuân Bắc. Năm 1998, Xuân Bắc tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam và làm MC cho một số chương trình truyền hình.

Năm 2000, bộ phim Sóng ở đáy sông được phát sóng giúp danh tiếng của chàng diễn viên trẻ Xuân Bắc bắt đầu được mọi người chú ý tới. Sau này, Xuân Bắc cũng thừa nhận, vai diễn Phạm Quang Núi là vai diễn khó quên nhất trong sự nghiệp của anh.

Sau thành công của Sóng ở đáy sông, Xuân Bắc tiếp tục gặt hái danh tiếng ở các sân khấu hài mà cụ thể là Gặp nhau cuối tuần rồi sau này là Gặp nhau cuối năm - tiền thân của Táo Quân.

Đang trên đà phát triển sự nghiệp, Xuân Bắc "bí mật" kết hôn vào năm 2006 khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi kết hôn, mọi thông tin về gia đình cũng được Xuân Bắc giữ kín. Thậm chí khi trả lời phỏng vấn, nam diễn viên cũng tránh nói về gia đình mình. Mãi đến khi Xuân Bắc cùng con trai thứ 2 tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế thì những thông tin hiếm hoi về tổ ấm của anh mới được tiết lộ.

Được biết, bà xã của Xuân Bắc tên là Hồng Nhung - cô hiện đang là giảng viên của Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Theo nhiều tin đồn cho hay, Hồng Nhung vốn là con gái của một gia đình khá giả nhất nhì Hà Thành giai đoạn đầu thập niên 2000. Tuy nhiên, thông tin cụ thể của tin đồn này thế nào thì chẳng ai có thể biết rõ.

Sau hơn 10 năm làm vợ chồng, Xuân Bắc và Hồng Nhung có với nhau 2 cậu con trai thông minh và hóm hỉnh. Mặc dù vậy, nam diễn viên rất hạn chế nói về gia đình trước truyền thông. Theo anh, gia đình là điều vô cùng thiêng liêng với chính mình nên anh luôn giữ kín. Đó có lẽ cũng là lý do giúp cho mái ấm của Xuân Bắc và Hồng Nhung bền vững giữa showbiz đầy thị phi và nhiễu nhương.

Công Lý - "Bắc Đẩu" hai lần đò vẫn chưa cập bến bình yên

Duyên dáng trên sân khấu là vậy nhưng đường tình của nam diễn viên Công Lý lại không hề bình yên. Công Lý được đánh giá là người đàn ông khá đào hoa trong số những nghệ sĩ hài Việt Nam, có lẽ vì thế nên đường tình của anh lại có phần lận đận.

Nhắc tới Công Lý, người ta nghĩ ngay tới cuộc hôn nhân của anh với vợ cũ - MC Thảo Vân. Thế nhưng, trước khi nên duyên chồng vợ của MC Thảo Vân, Công Lý từng có cuộc hôn nhân đầu tiên với một BTV truyền hình.

Theo chia sẻ của nhiều người, vợ đầu của Công Lý có khuôn mặt ưa nhìn lại rất hiền lành. Sau 5 năm chung sống, cả hai đường ai nấy đi sau khi có với nhau một cô con gái xinh xắn. Sau khi chia tay, con gái sống cùng mẹ.

Vài năm sau khi ly hôn, Công Lý nên duyên cùng MC Thảo Vân. Đám cưới ngày ấy của Công Lý và MC được yêu mến nhất nhì Đài truyền hình Việt Nam thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ngày ấy, Công Lý chia sẻ: "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên về cùng dưới một mái nhà. Tôi yêu Vân và muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy".

Nhưng rồi sau 6 năm, cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ ấy cũng khép lại, cả hai chia tay trong hòa bình. Chia sẻ về chuyện ly hôn, Công Lý từng cho biết cả hai cũng không rõ chia tay vì lý do gì: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay".

Sau khi ly hôn, Thảo Vân và Công Lý vẫn xem nhau như bạn bè, cùng nuôi dạy con trai chung. Thảo Vân cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với người mới của chồng cũ. Cách cư xử văn minh của cô nhận được rất nhiều sự tôn trọng của Công Lý.

Kết thúc cuộc hôn nhân với Thảo Vân, Công Lý từng có chuyện tình kéo dài 5 năm với một người phụ nữ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng rồi kết thúc. Có nhiều nguồn tin cho hay cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng người trong cuộc chưa từng xác nhận.

Hiện tại, Công Lý đang trong mối quan hệ ngọt ngào với một biên tập viên báo điện tử kém anh 15 tuổi. Người hâm mộ hi vọng, Công Lý sẽ nhanh chóng rước nàng về dinh trong năm mới.

Quốc Khánh - "Ngọc Hoàng" U60 vẫn cô đơn lẻ bóng

Nếu Công Lý là danh hài đào hoa rất đất Bắc thì có lẽ Quốc Khánh lại "hẩm hiu" nhất. Ở tuổi 56, nam diễn viên vẫn một mình lẻ bóng.

Quốc Khánh sinh năm 1962, là một trong những anh cả của làng hài đất Bắc. Nhắc tới Quốc Khánh người ta nghĩ ngay tới hình ảnh Ngọc Hoàng của Táo Quân với hình ảnh nghiêm nghị nhưng hài hước lại thấu tình đạt lý. Có lẽ vì thế, Bắt đầu từ năm 2004 khi được thay nghệ sĩ Quốc Trượng vào vai Ngọc Hoàng, cho đến nay Quốc Khánh có tới 13 lần đảm nhận vai Ngọc Hoàng - nhân vật chính các buổi chầu Táo quân.

Trong khi nhiều đàn em đã yên bề gia thất, Quốc Khánh lại chọn cuộc sống một mình. Trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên cho biết hôn nhân thật không phải chuyện dễ dàng.

"Nếu muốn lấy vợ cho xong, tôi lấy được ngay. Nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn ấy, nhiều lúc tôi cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa. Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình cơ chứ", nam diễn viên chia sẻ.

Ở độ tuổi 56, Quốc Khánh vẫn còn là một người đàn ông độc thân với hình mẫu người vợ lý tưởng là một người phụ nữ mang những nét đẹp truyền thống. Anh tâm niệm để đi tới hôn nhân cần một sự đồng cảm chia sẻ từ cả hai bên.



Gần đây có nhiều tin đồn nghi vấn nghệ sĩ Quốc Khánh chuẩn bị cưới vợ từ một thay đổi nho nhỏ trên trang cá nhân. Nhưng tất nhiên như mọi lần đây cũng chỉ là những đồn đoán mà thôi.